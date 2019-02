Bassano, infortunio sul lavoro al Ponte degli Alpini

Bassano del Grappa – Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio, a Bassano, nell’area del cantiere approntato per il restauro del Ponte degli Alpini. Un operaio della ditta Inco di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, è caduto a terra, da un’altezza di circa un metro e mezzo.

Subito soccorso dal personale medico proveniente dall’ospedale cittadino, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del San Bassiano, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni di salute risultano sostanzialmente buone.

I medici stanno eseguendo degli accertamenti per approfondire la diagnosi, così da capire il motivo della caduta, se, ad esempio, all’origine di questo incidente vi sia stato un malore.

Appresa la notizia dell’incidente, il vice sindaco di Bassano, Roberto Campagnolo, si è recato al pronto soccorso per accertarsi della situazione e il sindaco, Riccardo Poletto, è in contatto con la direzione medica dell’ospedale per seguire gli eventuali sviluppi.