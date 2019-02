Vicenza – Netta vittoria casalinga (54-37 il risultato finale) per la Velcofin InterLocks Vicenza, impegnata ieri sera contro le orange del Ponte Casa d’aste Milano, nel 18esimo turno del girone Nord della serie A2 di basket femminile. Chiave della vittoria, la difesa a zona ordinata da coach Aldo Corno ed eseguita alla perfezione dalla biancorosse, che nel quarto ed ultimo periodo ha concesso solo quattro punti alle avversarie.

Per quanto riguarda un breve resoconto della gara delle 18, sul parquet del palasport di via Carlo Goldoni, il tabellone rimane in equilibrio fino all’8-10 del sesto minuto, quando Vicenza piazza un break di 9-0 (Stoppa, Santarelli, Chicchisiola) che vale il 17-10 alla prima sirena.

L’avanzata delle biancorosse prosegue anche in avvio di secondo periodo, con quattro punti di Martina Destro che scrivono il massimo vantaggio delle padrone di casa, 21-10. Al sesto minuto la VelcoFin arriva a doppiare le avversarie (30-15), prima di subire il ritorno in partita delle ospiti e andare negli spogliatoi con un vantaggio dimezzato, 30-22.

La pausa dell’intervallo lungo non interrompe il recupero delle lombarde, che riprende con Toffali, Quaroni e Royo Torres e Milano arriva a -5, 36-31. Le biancorosse resistono all’assalto delle orange e replicano a tono, allargando la forbice del punteggio fino al 44-33.

Il miglior Vicenza si mostra nell’ultimo periodo: oltre a trovare buone soluzioni di tiro, le biancorosse blindano l’area con la zona 1-3-1, che lascia passare davvero poco. E’ di due soli canestri, infatti, il bottino delle milanesi, contro i dieci punti della VelcoFin, che può così festeggiare il successo con il risultato di 54-37.

Vicenza: Matic 3, Chicchisiola 4, Destro M. 7, Monaco 8, Colombo 4, Stoppa 10, Mioni ne, Gamba ne, Ferri 4, Santarelli 6, Zanetti 8, Sartore

Milano: Toffali 11, Guarneri, Zagni 5, Dell’Orto ne, Visigalli 3, Pagani 2, Royo Torres 8, Putti ne, Quaroni 2, Trianti 2, Carrara 4, Stilo ne