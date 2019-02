Basket, impegno con Carugate per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – Impegno casalingo domani, domenica 17 febbraio alle 18, per la VelcoFin InterLocks Vicenza. Le biancorosse saranno infatti di scena al palasport di viale Goldoni, per la sfida contro le azzurro amaranto del Carosello Carugate, nella 20esima giornata del campionato di serie A2.

Nella gara di andata, la compagine della provincia di Milano, inflisse alle ragazze di coach Aldo Corno una bruciante sconfitta. Palla in mano e con un punto da recuperare (54-53) ad un minuto dalla fine, le biancorosse incapparono in una infrazione di 24 secondi che consegnò la sfera alle avversarie, brave a chiudere la gara con una tripla di Francesca Diotti.

A differenza di quel periodo (fine ottobre) ora Vicenza attraversa un momento di forma decisamente migliore. Tre le vittorie consecutive (delle quali due in trasferta) per le biancorosse, che si trovano al settimo posto in classifica, con 10 punti di vantaggio rispetto alle milanesi (undicesime con 12 punti). Carugate, in striscia negativa da 4 giornate, arriverà a Vicenza affamato di punti e, per questo, scenderà in campo agguerrito.

Ad inizio anno le azzurro amaranto hanno cambiato allenatore (Luigi Cesari ha preso il posto di Andrea Piccinelli) e ci sono stati due nuovi acquisti: la guardia Valentina Giulietti e la play/guardia Cecilia Michelini. In casa vicentina in settimana si è goduto di un bel bagno di entusiasmo. Andando a far visita a due scuole vicentine (la primaria Pertile e la secondaria di primo grado Mainardi) Matic, Cicchisiola, Monaco, Santarelli e Zanetti, con in testa Corno e il vice allenatore Stefano Strukul, hanno intrattenuto i giovani studenti sul tema scuola-sport auspicandone la presenza sugli spalti per domenica.