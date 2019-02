San Martino di Lupari – Vittoria esterna, 39-57, per la VelcoFin InterLocks Vicenza nel derby regionale contro le padovane del Fanola San Martino di Lupari. Il match, giocato ieri sera, alle 20.30 sul parquet del PalaLupe e valido per la 19esima giornata della serie A2 di basket femminile, ha visto prevalere la maggiore esperienza delle biancorosse (un dato su tutti: le 32 palle perse delle padrone di casa, contro le 16 delle ospiti).

Certamente, nella vittoria, c’entrano i meriti delle biancorosse, con la loro grinta, il loro impegno e la difesa tuttocampo, ma anche che la tenera età della squadra più giovane del campionato ha avuto il suo peso. Un peso che contro una squadra esperta come Vicenza ha fatto la differenza.

Da apprezzare il coraggio con cui le giallonere hanno affrontato a viso aperto le vicentine. All’inizio del quarto periodo il risultato del match era in bilico: sul 35-41 la VelcoFin ha espresso tutta la sua forza piazzando un 10-0 che ha spezzato l’equilibrio, 35-51. La partita, in sintesi, ha visto in testa il Fanola fino al terzo minuto del secondo periodo (fine primo quarto: 16-13), quando Stoppa ha impattato (16-16) e poi portato Vicenza al primo vantaggio, 18-19.

Da questo momento le Lupe non sono più riuscite ad agganciare le biancorosse. Sugli scudi, per le ospiti, Valentina Stoppa, che ha realizzato 16 punti. in doppia cifra anche Federica Destro (10 punti). ottima prestazione anche per Lucia Ferri, che ha agguantato 12 rimbalzi.

San Martino di Lupari: Guarise, Vettore, Beraldo 7, Peserico, Amabiglia 10, Nezaj, Boaretto 3, Crocetta, Milani 2, Profaiser 1, Baldi 9, Pasa 7

Vicenza: Matic 8, Chicchisiola, Destro M., Monaco 6, Colombo 1, Destro F. 10, Stoppa 16, Mioni 1, Gamba ne., Ferri 9, Santarelli, Zanetti 6.