Basket, il Famila Schio ospita San Martino di Lupari

Schio – Posticipo con diretta televisiva, domenica, per il Famila Wuber Schio. Il derby veneto tra le arancioni e le padovane del Fila San Martino di Lupari, in programma al PalaRomare con inizio alle 19, verrà infatti seguito dalle telecamere di Sportitalia.

Gli appassionati di palla a spicchi che non saranno presenti al palasport scledense avranno la possibilità gustarsi questo interessante match, in programma per l’ottava giornata di ritorno di Sorbino Cup, sintonizzandosi sul canale 60 del digitale terrestre.

Le scledensi, fresche di qualificazione ai quarti di finale di EuroCup, proveranno a vendicare la sconfitta di misura, patita nella gara di andata al PalaLupe lo scorso dicembre. Il team di coach Vincent sta attraversando un ottimo periodo di forma, e, come detto sopra, in settimana ha raggiunto un importante obiettivo, quello dei playoff della seconda competizione continentale per club di basket femminile.

E’ vero che Schio non ha superato la prima fase di Eurolega (come è invece successo negli ultimi tre anni), ma dopo un inizio di stagione a dir poco zoppicante, ora il Beretta ha comunque la possibilità di proseguire il suo cammino in Europa. A questo proposito, proprio ieri, nella sede Fiba di Monaco di Baviera, si è svolto il sorteggio per i quarti: l’avversaria designata delle arancioni è la formazione turca del Cukurova Basketbol. Gara 1 è in programma giovedì 7 marzo al PalaRomare, mentre per gara 2, il 14 marzo, ci si sposterà a Mersin.

Tornando al campionato italiano, le padovane, ancora senza Caterina Dotto (gemella della scledense Francesca), che sta recuperando dopo l’intervento al ginocchio, da fine gennaio si sono rinforzate con l’arrivo di Chiara Pastore. Con il Fila la playmaker arrivata da Napoli, ha fino ad ora disputato tre partite, giocando 71 minuti e realizzando 16 punti.

“San Martino – ha commentato Piero Zanella, vice allenatore del Famila – è una quadra intensa, la cui caratteristica più evidente è la grande aggressività sulla palla. In attacco si esprime in maniera corale e l’innesto di Pastore ha portato ulteriore qualità”. Sul versante offensivo, occhi puntati soprattutto su Tyaunna Marshall, migliore realizzatrice delle giallonere (e sesta della serie A1), con quasi 18 punti a referto per ogni match. Dopo il turno di domenica, il campionato si fermerà per lasciare spazio alla Coppa Italia, la Fila Cup, che si svolgerà dal primo al 3 marzo, proprio a San Martino di Lupari.

Ecco il programma completo della diciannovesima giornata:

Torino – Empoli

Vigarano – Ragusa

Venezia – Lucca

Battipaglia – Broni

Schio – San Martino di Lupari

Riposa: Sesto San Giovanni

Ilaria Martini