Basket, derby veneto per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – “Dopo due partite positive andiamo a San Martino di Lupari col morale alto, ma siamo consci che sarà uno scontro difficile e complicato. Il Fanola è squadra molto giovane, che fa dell’aggressività la sua arma migliore; e noi dobbiamo trovarci preparati”. Con queste parole l’allenatore biancorosso Aldo Corno introduce il derby regionale di sabato 9 febbraio (palla a due alle 20.30), che al palazzetto dello sport di via Leonardo Da Vinci, a San Martino di Lupari opporrà, alla VelcoFin InterLocks Vicenza, le giallonere padovane del Fanola.

“Scordiamoci gli 8 punti di vantaggio che abbiamo in classifica: non valgono niente. Qualche progresso in attacco comincio a vederlo, ma la nostra arma sarà come al solito la difesa”.

Le ragazze guidate da Enrico Valentini sono reduci da una sconfitta di misura, ai supplementari, contro la capolista del girone Nord, Ecodent Point Alpo. Un fatto che conferma di quanto il coach vicentino va sempre dicendo, vale a dire che l’equilibrio tra le squadre del campionato regna quasi sovrano.

In casa VelcoFin, alla ripresa degli allenamenti erano tutte presenti le giocatrici. Un po’ di apprensione la suscita Valentina Stoppa, a causa di un risentimento muscolare. Il massaggiatore Sergio Pressanto è molto fiducioso di recuperare la guardia padovana che, da ex della gara, di certo non vorrà mancare.