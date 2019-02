Basket, Carugate sgambetta la VelcoFin Vicenza

Vicenza – Il Carosello Carugate ha espugnato il palasport vicentino di viale Goldoni, battendo la VelcoFin InterLocks Vicenza 50-58 e, va sottolineato, con pieno merito. E’ successo ieri, domenica 17 febbraio, nella gara delle 18, in calendario per la 20esima giornata del girone Nord della serie A2.

Le biancorosse Velcofin hanno disputato una delle loro peggiori partite: neanche la difesa, che altre volte si è rivelata l’arma vincente delle padrone di casa, ha funzionato e in attacco le cose non sono andate meglio. Con 22/72 al tiro e 20 palloni persi è difficile uscire dal parquet con i due punti in tasca. Unica attenuante l’infortunio di Ivona Matic, che nei suoi 12 minuti in campo ha segnato 6 punti prendendo 5 rimbalzi.

A metà del secondo quarto la giocatrice croata è uscita per un infortunio al ginocchio e non è più rientrata. Ottima la prova delle due lunghe avversarie Lorena Molnar e Cecilia Albano, entrambe autrici di una doppia-doppia (11 punti e 13 rimbalzi per la prima; 10 + 10 per la seconda), e di Giulia Maffenini, migliore realizzatrice con 18 punti. In generale tutta la squadra lombarda è risultata molto reattiva e certamente si è presentata sul parquet con più fame e voglia di far sua la partita.

Per quanto riguarda un breve resoconto del match, tutto il primo tempo è stato equilibrato e si è concluso con le azzurro amaranto avanti di un solo punto, 13-14. Nella seconda frazione Zanetti firma il primo vantaggio delle padrone di casa, 15-14, che al ventesimo hanno quattro punti di margine, 26-22. La VelcoFin sprinta nel terzo periodo, quando, al quarto minuto, si porta a +9, 35-26, e sembra in grado di far sua la partita.

Purtroppo, però, non è così. Vicenza incassa infatti un pesante break di 4-16 che riporta Carugate in testa, 39-42. Negli ultimi dieci minuti le ospiti tengono ben saldo il pallino del gioco e piazzano un altro importante parziale (8-2), che vale il +9, 41-50, al giro di boa del tempino. Ferri realizza 5 punti consecutivi e le biancorosse si riportano sotto, 46-50. Ma le lombarde non perdono la testa e conducono alla fine la partita con autorità, 50-58.

Vicenza: Matic 6, Chicchisiola 2, Destro M.2, Monaco 3, Colombo A., Destro F. 2, Stoppa 6, Mioni, Gamba, Ferri 9, Santarelli 10 , Zanetti 10

Carugate: Giulietti, Michelini, Usuelli ne, Diotti 9, Molnar 11, Possali ne, Maffenini 18, Tenderini ne, Gambarini 6, Fossati ne, Colombo G. 4, Albano 10