Schio – Una gara da dentro o fuori. E’ proprio il pass per continuare il cammino in Europa, versante Eurocup, ciò che il Beretta Famila Schio si giocherà domani sera, al PalaRomare, contro le russe del Nadezhda Orenburg, nell’ultima giornata di Eurolega. La palla a due per questa partita decisiva, sarà alzata alle 20.

Come già spiegato nelle scorse settimane, infatti, le quattro squadre che occuperanno i primi quattro posti in classifica alla conclusione della regular season, accederanno ai quarti di finale (Ekaterinburg Praga e Bourges sono già qualificate, mentre Polkowice e Orenburg lottano per staccare l’ultimo biglietto a disposizione); la quinta e la sesta in graduatoria passeranno invece in Eurocup, seconda competizione continentale per club di basket femminile. Ed è proprio questo l’obiettivo che insegue il Beretta.

Ad oggi la graduatoria del gruppo A vede le russe del Nadezhda in quinta posizione, le francesi l’Entente Sportive Basket Villeneuve d’Ascq-Lille Métropole, in sesta e le arancioni in settima. In caso di vittoria di Schio domani, contro le giallorosse, e di concomitante sconfitta delle transalpine dell’Esbva-LM (impegnate in casa contro Bourges), le scledensi centrerebbero il traguardo dei quarti di Eurocup.

Per quanto riguarda i precedenti con le russe, all’andata, lo scorso dicembre, all’Orenburzhje Sport Hall, le padrone di casa allenate da Víctor Lapeña sconfissero il Beretta con il risultato di 67-51, ma da allora i progressi delle ragazze di coach Pierre Vincent sono stati notevoli: la squadra si è compattata e gioca con una identità più definita.

Di seguito le altre partite del settimo turno di ritorno:

Castors Braine – Ekaterinburg

CCC Polkowice – Zvvz Praga

Esbva-LM – Bourges Basket

Classifica del gruppo A: Ummc Ekaterinburg 25, Zvvz Praga 22, Bourges Basket 21, CCC Polkowice e Nadezhda 20, Esbva-LM e Famila Schio 17, Castors Braine 14

Ilaria Martini