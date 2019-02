Schio – Un’altra partita fondamentale per il prosieguo del cammino in Europa attende il Beretta Famila Schio. Domani, mercoledì 6 febbraio, le arancioni riceveranno infatti la visita delle arancionere polacche del CCC Polkowice Basket. La palla a due di questo match in programma al PalaRomare e inserito nel 12esimo turno di regular season di Eurolega, sarà alzata alle 20.30.

Ad oggi le scledensi occupano il settimo posto nella classifica del gruppo A, con 14 punti al loro attivo; le loro sfidanti, le atlete allenate da coach Maroš Kováčik, sono invece quarte, con 17 punti. Per entrambe le compagini la vittoria è importante, e per Schio quasi decisiva.

Per il Beretta, infatti, un successo rappresenta il primo passo per scalare la classifica e cercare di raggiungere (Esbva-LM permettendo) il sesto posto. Un piazzamento che consentirebbe alle arancioni di continuare il percorso europeo in Eurocup (la seconda competizione internazionale per club di basket femminile, dopo l’Eurolega).

Il CCC, invece, cerca i due punti per migliorare la sua posizione attuale, in vista del passaggio alla fase successiva di Eurolega. Accedere ai playoff come quarta (ultima) classificata significherebbe infatti incontrare la prima del gruppo B, la Dynamo Kursk: una vera corazzata, il cui tabellino di marcia annovera 11 vittorie in 11 match.

Dando un’occhiata agli scontri precedenti (tre), si nota come abbia sempre prevalso la squadra che giocava in casa. La speranza è che questa “tradizione” non venga smentita proprio domani: di sicuro, per Schio, non sarà semplice conquistare i due punti in palio, proprio perché, come detto, per entrambe le contendenti la posta in gioco è molto alta.

Di seguito le altre partita della quinta giornata di ritorno:

Ummc Ekaterinburg – Burges Basket

Esbva-LM – Nadezhda

Castors Braine – Zvvz Praga

Classifica: Ummc Ekaterinburg 21, Bourges Basket e Zvvz Praga 18, CCC Polkowice 17 e Nadezhda 17, Esbva-LM 15, Famila Schio 14, Castors Braine 12

Ilaria Martini