Viaggia con due coltelli in auto. 33enne denunciato

Barbarano Mossano – Pizzicato con due coltelli a serramanico in auto, un 33enne residente nel Comune di Barbarano Mossano è stato denunciato con l’accusa di porto abusivo di arma bianca. Il giovane, inoltre, è stato anche segnalato alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti quale assuntore, poiché trovato in possesso di 0,53 grammi di hashish.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a fermare verso le 2.40 di domenica 3 febbraio, l’auto a bordo della quale si trovava il giovane.

Gli uomini dell’arma hanno trovato nella vettura, di proprietà del padre del 33enne, due coltelli a serramanico della lunghezza di 15 e 12 cm, e un involucro contenente circa mezzo grammo di hashish, detenuto per consumo personale. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e all’automobilista, che come detto all’inizio è stato denunciato, è stata anche ritirata la patente di guida.