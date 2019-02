Autonomia, anatema da De Luca. E Zaia risponde

Venezia – “Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l’autonomia, non quello che la ostacola. L’autonomia non è mai contro qualcuno ma è la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità”.

Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato le dichiarazioni di oggi, con le quali il presidente campano Vincenzo De Luca ha annunciato di essere pronto a contrastare il processo di autonomia differenziata che vede tra i protagonisti il Veneto.

“De Luca paventa che con l’autonomia vengano meno questioni di contenuto e metodo democratico e annuncia la mobilitazione sociale fino alla lotta in nome di un nuovo Risorgimento – conclude Zaia -. Non ci siamo. Fu Luigi Einaudi, padre costituzionale e presidente della nostra Repubblica dopo la promulgazione della Costituzione nel 1948, a dire che il Risorgimento sarà realmente concluso quando tutti avranno la propria autonomia”.