Auto si schianta contro un ponticello. Muore 46enne

Rossano Veneto – Nuovo incidente stradale mortale nel vicentino. E’ successo questa mattina molto presto, alle prime luci dell’alba, poco dopo le 5, a Rossano Veneto, in via Bassano, dove il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura, una Ford Focus, ed è andato a finire in un fossato, proprio contro un ponticello, incastrandosi sotto di esso.

La vittima è un 46enne di Rossano Veneto, Enrico Moi, e nel violento impatto con il piccolo ponte non ha avuto scampo, ed è morto sul colpo. A nulla sono valsi infatti i pur tempestivi soccorsi, e al personale sanitario del Suem 118 non è rimasto altro da fare che certificare la morte dello sfortunato automobilista.

Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco, arrivati da Bassano e da Padova con l’autogru, che hanno estratto la vettura che era infilata dentro il tubo in cemento dello scolo, ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e deviato il traffico. Nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.