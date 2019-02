Auto esce di strada e si rovescia. Un ferito grave

Sovizzo – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Sovizzo, in località Peschiera dei Muzzi, dove un’auto finita fuori strada, in un campo agricolo. Ci sono due persone ferite, una delle quali versa in gravi condizioni.

E’ successo alle 18.30 circa e, assieme agli altri soccorritori, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Vicenza, che ha estratto un uomo, il ferito più grave, che era rimasto incastrato nell’auto rovesciata su un fianco.

L’altra persona che era a bordo è riuscita invece a venire fuori da sola dalla vettura. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro.