Torri di Quartesolo – Assalto ad un bancomat, nella notte domenica 24 e lunedì 25 febbraio, a Torri di Quartesolo. Ignoti hanno preso di mira uno sportello della filiale della Banca Popolare di Verona, che si trova in via Roma, fuggendo con un bottino il cui importo non è ancora stato quantificato.

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’accaduto, effettuata dai carabinieri della Stazione di Torri e dai loro colleghi della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, i ladri avrebbero agito inserendo del materiale esplosivo all’interno della postazione bancomat e l’avrebbero poi fatto esplodere.

Dopo la deflagrazione i malviventi si sono impossessati del denaro, prima di allontanarsi a bordo di una vettura Alfa Romeo di colore bianco. L’ammontare totale dei danni causati è ancora in fase di quantificazione.

I carabinieri hanno raggiunto la filiale di via Roma verso le 4 di stamattina: le indagini sono in corso e i militari stanno visionando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza collocati all’esterno della filiale e nella zona circostanze, così da raccogliere tutti gli elementi possibili per risalire agli autori del furto.