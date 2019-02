Asiago, tre persone trovate morte. Omicidio-suicidio?

Asiago – Tragedia oggi ad Asiago, dove tre persone, un’intera famiglia, sono state trovate morte nella loro casa, in contrada Pennar. Le vittime sono due anziani coniugi e la loro figlia di 43 anni, Lino Marzaro, 85 anni, la moglie Ubaldina Mantovani, 83enne e la figlia Silvia, tutti originari di Mirano, nel veneziano.

Quanto alla ricostruzione di cosa possa essere successo, è ancora tutto in fase di accertamento, sebbene l’ipotesi che si fa in queste ore sia quella dell’omicidio suicidio. In particolare sembra che sia stata la figlia ad avvelenare i genitori e poi suicidarsi a sua volta.

Sul posto, oltre agli uomini del Suem 118, che niente hanno potuto fare per i tre componenti del nucleo familiare, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asiago, la polizia locale, i vigili del fuoco e il pm Hans Roderich Blattner.