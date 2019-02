Asiago, fiamme dal camino di un bed and breakfast

Asiago – Camino a fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 febbraio, ad Asiago. L’abitazione coinvolta si trova in via Brigata Ivrea ed è adibita a bed and breakfast.

Per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate all’interno di una canna fumaria di un termo camino, sono intervenuti, verso le 14.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago. I pompieri, inoltre, hanno usato acqua nebulizzata per raffreddare il condotto di scarico dei fumi.

Al momento dell’incendio, gli appartamenti al primo e al secondo piano mansardato erano vuoti, in quanto si tratta di seconde case. I locali sono stati invasi dal fumo, a causa di alcune crepe della canna fumaria.

L’intervento dei vigili del fuoco ha previsto anche la rimozione delle pannellature in legno, in quanto deformate a causa del calore. In generale l’intero condotto dello scarico dei fumi e tutte le zone circostanti sono state monitorate, con l’ausilio di una termo camera (qui a fianco una immagine registrata dall’apparecchio), così da escludere ulteriori zone di calore e focolai.

Le operazioni di messa in sicurezza della tipica abitazione di montagna sono terminate dopo circa un’ora e mezza dall’inizio dell’intervento.