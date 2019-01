Vicenza, da domani in Fiera c’è Vicenzaoro January

Vicenza – Su il sipario domani, venerdì 18 gennaio, per Vicenzaoro January, il salone internazionale del gioiello, che raccoglie tutta la filiera dell’eccellenza orafa e gioielliera internazionale. L’evento, organizzato da Italian exhibition group spa (Ieg) nel quartiere fieristico, in via dell’Oreficeria, rappresenta il appuntamento internazionale dell’anno per il settore, una importante vetrina per presentare in anteprima le nuove collezioni, ma anche un riferimento per compratori nazionali e internazionali.

Il filo conduttore di questa edizione di Vicenzaoro, che continuerà fino al 23 gennaio, è la creatività sostenibile. Un tema che verrà illustrato e approfondito sotto tutti i suoi aspetti e attraverso tutta la filiera, e presente in tutti gli appuntamenti programmati, a partire dall’evento “Visio.next: sustainable creatività”.

Per quanto riguarda il programma della prima giornata, dalle 10.30 alle 11.30, la Hall 7.1, sala Tiziano, ospiterà “Visio.Next Summit”, una tavola rotonda con esperti internazionali, tra cui top influencer, aziende e operatori di primo piano del settore, per discutere le innovazioni di prodotto, le modalità di consumo e gli andamenti del mercato destinati a lasciare il segno.

Il taglio del nastro della manifestazione è previsto per le 12 e, al saluto delle autorità, seguir un momento di dibattito. Gli espositori di Vicenzaoro January 2019 sono divisi in relazione al posizionamento e al target dei singoli marchi, così da agevolare la fruizione dei visitatori: dalle boutique più prestigiose, ai mall, dagli store delle grandi metropoli mondiali ai retailers. Sei i distretti tematici allestiti (Icon, Look, Expression, Creation, Ezzence ed Evolution), così da facilitare l’incontro tra buyer ed espositori. In contemporanea a Vicenzaoro January, nel distretto Evolution si svolgerà T-Gold, il Salone internazionale dedicato ai macchinari e alle tecnologie avanzate. Domenica 20 T-Gold ospiterà il convegno internazionale “Jtf” (Jewelry technology forum).

Altro importante appuntamento è quello con Cibjo, la confederazione mondiale della gioielleria, che, in collaborazione con Ieg, organizzerà il seminario “Responsible sourcing, sustainability, environment resources for corals blockchain”, incentrato sugli aspetti ambientali e sostenibili della gioielleria.

Anche per l’edizione 2019 si ripropongono le collaborazioni con le associazioni di categoria per l’organizzazione di convegni, conferenze e seminari: Infine, in occasione di Vicenzaoro January, da venerdì a domenica si terrà l’edizione winter 2019 di “ViOff Golden Wood edition“, il Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze.