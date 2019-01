Vicenza – Al via domani, venerdì 18 gennaio, ViOff Golden Wood Edition, la tre giorni di eventi, in occasione di Vicenzaoro January. Fino a domenica 20 mostre, concerti, esibizioni, percorsi guidati, laboratori per famiglie e bambini, aperitivi e tanto altro animeranno piazze, palazzi e vie del centro storico di Vicenza, il salone fieristico e il Teatro Comunale.

Questo “ViOff Golden Wood edition”, il Vicenza Fuori Fiera, è una idea del Comune per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January, uno dei più importanti e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’oreficeria e gioielleria, organizzato da Italian exhibition group spa (Ieg). Si può conoscere il programma dettagliato delle attività proposte cliccando sulle singole giornate: venerdì, sabato, domenica.

Il programma delle iniziative sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago. Un desk sarà attivo da venerdì a domenica, dalle 10 alle 17, presso la Italian Exhibition Group – Quartiere Fieristico di Vicenza, in occasione di Vicenzaoro, e gestito dalla sezione vicentina dell’Associazione nazionale alpini. Sabato 19, dalle 18 alle 22, i desk saranno allestiti anche nei locali che ospiteranno gli aperitivi diffusi nel cuore della città: Moplen, Ostaria Il Grottino, Julien, Ovosodo, Angolo Palladio. L’iniziativa dedicata alla raccolta è realizzata dal Comune, con la collaborazione di Ieg, Vicenzaoro, Unione montana Spettabile Reggenza 7 Comuni, Consorzio turistico Vicenzaè, Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e Coldiretti.

Il tema dell’oro, con il coinvolgimento delle categorie economiche, sarà declinato nella tre giorni nelle vetrine, nei negozi e negli esercizi commerciali che organizzeranno iniziative specifiche per i visitatori di Vicenzaoro e della città. Tutte le vetrine esporranno un ceppo con il legno degli alberi di Asiago.

“E’ tutto pronto per ViOff – ha spiegato l’assessore alle attività produttive, Silvio Giovine -, manifestazione all’insegna di musica, cultura, arte, intrattenimento, sport e formazione per ragazzi, il cui focus sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago. Il mio auspicio è che, come l’edizione di settembre, che ha riscosso un ampio consenso di partecipazione, anche il programma della winter edition riesca ad attrarre, coinvolgere e divertire vicentini, turisti, espositori e visitatori di Vicenzaoro. La nostra città, con i suoi monumenti, le sue piazze e palazzi ricchi di arte e di storia, sarà perfettamente in grado di ospitare un ricco programma di eventi di qualità capaci di valorizzare ancora di più il legame tra la fiera, il territorio e le aziende”.