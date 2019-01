Vicenza velata di neve. Mezzi spragisale all’opera

Vicenza – La nevicata che da ieri sera, martedì 22 gennaio, ha imbiancato Vicenza ha fatto scattare, come da programma, il piano neve comunale. La priorità è stata data alla salatura delle strade principali e delle zone sensibili della città, come rampe e marciapiedi. Nè dalla polizia locale né da Aim Amcps, comunque, sono arrivate segnalazioni di interventi o di disagi particolari. L’amministrazione comunale tuttavia invita a prestare attenzione anche per i prossimi giorni, nei le temperature potrebbero abbassarsi, con rischio di gelate.

Dalle 23 di ieri, per tutta la notte, e fino alle 7.30 di questa mattina, Aim Amcps ha provveduto a salare con sette mezzi spargisale le principali arterie viarie della città, con particolare attenzione ai punti più vulnerabili, come la salita di Monte Berico, sottopassi, ponti e cavalcavia. Nel corso dell’attività sono stati sparsi circa 850 quintali di sale e percorsi in totale oltre 700 chilometri. Aim Ambiente, già dalle 5 di questa mattina, in anticipo sull’orario previsto dal piano neve, con 21 operatori ha provveduto a verificare e ottimizzare i punti di maggiore afflusso di pedoni, come gli uffici comunali, ospedale e scuole.

Il servizio di raccolta rifiuti non ha subito variazioni rispetto al programma consueto. Per quanto riguarda Aim Mobilità, ieri sera si è provveduto alla salatura di tutti parcheggi a sbarre, oltre a quelli ospedalieri e della zona fiera. Come dicevamo, non sono segnalate situazioni di criticità alla viabilità cittadina, ma è importante mantenere la massima prudenza sulle strade.

Quanto alle previsioni meteo, la perturbazione dovrebbe passare entro domani, giovedì 24 gennaio. È prevista una leggera diminuzione delle temperature minime tra giovedì 24 e sabato 26 gennaio, con diffuse gelate durante la notte. La temperature massime restano stazionarie. Dalla mattinata di domenica 27 gennaio è previsto il ritorno di tempo perturbato, ma ci sarà un innalzamento delle temperature e a possibili precipitazioni nevose o fenomeni locali di pioggia mista a nevischio. Continua ad essere attivo, a Vicenza, ma solo per le prossime ore, il numero di emergenza meteo 0444-955660.