Vicenza – “È allucinante che sia ancora consentito l’accesso anche ai bambini alla fiera delle armi Hit Show, di Vicenza, e che la Regione continui a finanziare questa manifestazione, con altri novemila euro di soldi pubblici. Eventi del genere hanno un impatto negativo sul piano educativo. La cultura delle armi, ce lo insegna la storia, non ha mai portato a niente di buono. Ci auguriamo che in quei giorni i genitori portino altrove i loro figli”.

E’ quanto scrivono oggi in una nota i consiglieri regionali Andrea Zanoni e Cristina Guarda, rispettivamente del Partito Democratico e della Lista Amp, a proposito della fiera delle armi vicentina, in programma a inizio febbraio “finita già lo scorso anno nella bufera – ricordano – per le foto e video di bambini e adolescenti che maneggiavano pistole semiautomatiche”.

“Errare è grave – continuano Zanoni e Guarda -, perseverare è diabolico. Anche quest’anno la Regione Veneto parteciperà alla manifestazione con uno stand e una sala convegni. Non sappiamo cosa c’entri un’istituzione con la promozione delle armi. Tra le 23 materie chieste da Zaia per l’autonomia adesso ci sono pure l’ordine pubblico e l’esercito? È una partecipazione bizzarra e sbagliata, sebbene non sia la prima volta che la giunta si mostra aperta e sensibile al mondo delle armi. Lo scorso anno sono stati spesi 350 mila euro di soldi pubblici per i convegni delle associazioni di caccia e, come se non bastasse, quest’anno ce ne saranno altri 250 mila. Sono soldi dei contribuenti”.

“Inoltre troviamo grave l’annunciata presenza allo stand dell’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale, l’Ispra, con materiale informativo sulle specie alloctone. Cosa c’entra l’ambiente in questo contesto di armi? Dispiace che Ispra si presti a simili strumentalizzazioni. Siamo al fianco delle associazioni che protestano, come Anpi, Agesci, Papa Giovanni XXIII, Pacha Mama, Movimento dei Focolari e Caritas, solo per citarne alcune, e chiedono regole più stringenti sugli ingressi alla kermesse”.

“Già nel 2017 – aggiungono i due consiglieri regionali – il consiglio comunale di Vicenza aveva approvato una mozione per vietare l’accesso a minori, senza successo. Sarebbe meglio promuovere e finanziare la cultura dei libri, dello sport, delle attività a contatto con la natura, anziché quella delle armi. Anche perché assistiamo ogni giorno a episodi di violenza nei confronti dei più deboli, persone e animali. La fascinazione di giovani per fucili e pistole non può che avere conseguenze negative”.

“Chissà – concludono – se anche stavolta Hit Show sarà utilizzata da Salvini per l’ennesima comparsata elettorale e propagandistica. Ricordiamo che lo scorso anno, proprio a Vicenza, aveva sottoscritto un patto con la lobby delle armi, i cui frutti avvelenati li abbiamo raccolti a settembre, con il nuovo decreto che rende più facile l’acquisto di armi e munizioni, un provvedimento pessimo che, se abbinato alla riforma della legge sulla legittima difesa, potrebbe avere conseguenze devastanti”.