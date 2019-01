Vicenza, scontro auto-scooter. Morto un 32enne

Vicenza – Schianto mortale, nel corso della notte appena trascorsa, a Vicenza. Il bilancio di questo incidente, che ha coinvolto una vettura ed uno scooter, è di un morto e di un ferito. La persona deceduta è un giovane filippino di 32 anni, che si trovava alla guida del ciclomotore, e di un ferito, il passeggero.

Lo scontro mortale è accaduto attorno a mezzanotte, in viale Giangiorgio Trissino, all’altezza del cavalcaferrovia. Qui la squadra dei vigili del fuoco di Vicenza che è intervenuta, ha messo in sicurezza i veicoli incidentati, che in seguito alla collisione sono finiti contro un palo, sul lato destro della carreggiata, verso Padova.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, purtroppo, per il 32enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico del Suem, infatti, non ha potuto far altro che constatarne la morte. L’altra persona, che si trovava a bordo dello scooter, invece, è stata stabilizzata sul posto e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sotto shock la donna alla guida della vettura, una Fiat Panda.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta in via Trissino per i rilievi.