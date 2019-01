Al Vicenza Salviato e Pontisso. Saluta Andreoni

Vicenza – Stanno arrivando al Vicenza quei rinforzi auspicati negli ultimi tempi, dopo alcune prestazioni deludenti ed un poco entusiasmante inizio del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie C. Di queste ore, innanzitutto è un avvicendamento in difesa: arriva dal Padova Simone Salviato mentre saluta Vicenza Cristian Andreoni, ceduto all’Ascoli. In realtà l’avvicendamento era nell’aria, soprattutto la partenza di Andreoni era oggetto di discussione da diversi giorni.

Nell’ultimo giorno del calciomercato di gennaio invece arriva il “colpo” della società di via Schio che dal Padova ha acquisito Salviato a titolo definitivo. Terzino destro di 31 anni, il giocatore è sceso in campo in nove occasioni con la maglia biancoscudata, in questa prima parte di stagione. Nelle ultime due stagioni ha conquistato da titolare due promozioni in Serie B con le maglie di Cremonese e Padova. Ha totalizzato più di 220 presenze in Serie B, con Bari, Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Mantova e Livorno, con il quale ha conquistato da titolare la promozione in Serie A.

Inoltre il LR Vicenza ha anche rilevato dall’Udinese, a titolo definitivo con diritto di recompra, il diritto alle prestazioni sportive di Simone Pontisso, centrocampista friulano 21enne. Pontisso ha al suo attivo due presenze in Serie A con la maglia dell’Udinese e cinque presenze in Serie B con la Spal, coronate da un gol siglato e dalla promozione in Serie A. Vanta undici presenze e due reti tra nelle nazionali Under 20 e Under 19. Con quest’ultima, nel 2016, è stato vice campione europeo.