Vicenza, “Oggi è Otello” in scena a Spazio Ab23

Vicenza – Venerdì primo febbraio a Vicenza, nell’ex chiesetta dei Santi Ambrogio e Bellino, Contrà Sant’Ambrogio 23, ora Spazio AB23, andreà in scena, alle 21, lo spettacolo “Oggi è Otello”, diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Si tratta di una produzione Teatro scientifico – Teatro laboratorio. Lo spettacolo è una riflessione, che parte dall’Otello shakespeariano, sull’amore malato e sul cannibalismo sentimentale.

“Il lampo della gelosia – si legge nella presentazione dello spettacolo e la prigione del sospetto che conducono al femminicidio, sono un dramma di ieri e di oggi. Scrivendolo nel 1604, Shakespeare ci ha consegnato una tragedia della gelosia che è ancora oggi più che mai attuale. Il grido di Desdemona che supplica di lasciarla in vita è il grido di centinaia di donne vittime dell’uomo che pensavano le amasse. In Oggi è Otello si crea un parallelismo tra la vicenda shakespeariana e il presente, per porre il focus sul fenomeno del femminicidio e sulla sua drammatica attualità”.

“L’amore perde la sua essenza trasformandosi in desiderio di controllo, dominio e possesso. I numerosi casi di cronaca dei nostri giorni documentano l’attualità disarmante della tragedia shakespeariana. Nello spettacolo passato e presente si intersecano creando un interscambio tra personaggi dal vivo e personaggi in video”. Lo spettacolo fa parte del progetto #amorlietomalatonegato ideato da Isabella Caserta per Teatro Scientifico Teatro Laboratorio. Info su www.teatroscientifico.com.