Vicenza – Attenzione ai falsi tecnici dell’acqua. L’invito a tenere gli occhi aperti, così da non cadere vittima di possibili truffe, viene da Viacqua, società che gestisce il servizio idrico integrato in 68 Comuni della provincia di Vicenza.

Sono infatti giunte all’azienda segnalazioni, da parte degli utenti, di nuovi tentativi di raggiri, che si sono verificati proprio nel capoluogo berico.

Il copione è sempre lo stesso e prevede l’azione di persone che si presentano alla porta delle abitazioni, qualificandosi come tecnici dell’azienda Viacqua, per tentare di entrare in casa.

“La società che gestisce l’acquedotto, la fognatura e la depurazione – sottolinea una nota diramata in proposito – ricorda che il personale incaricato dei sopralluoghi è sempre dotato di apposito cartellino di riconoscimento e non richiede in alcun caso pagamenti diretti delle prestazioni o lo spostamento in casa degli oggetti preziosi”.

“Viacqua invita inoltre, in tutti i casi sospetti o dubbi, a non far entrare in casa nessuno e a contattare l’azienda al numero 800154242, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13, o ad avvisare le forze dell’ordine”.