Esplosione in corso san Felice. Un palazzo evacuato

Vicenza – Un boato, ieri sera, ha squarciato il silenzio di corso dei santi Felice e Fortunato, a Vicenza. L’esplosione si è verificata all’interno del laboratorio di assistenza e riparazione di pc portatili, tablet e smartpone Neucleus Blue, ed è avvenuta verso le 20.30 di martedì 15 gennaio.

Dopo il botto, che ha provocato il crollo di un muro che separa il punto vendita da altri locali, è divampato un incendio, che ha devastato il negozio, distruggendo quasi tutti i prodotti all’interno del negozio. Per fortuna non si registrano feriti, ma l’intera palazzina, di tre piani, è rimasta danneggiata (sono saltati i vetri), tanto che i vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare le quattro famiglie che vi risiedono.

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti sul posto, con due squadre, verso le 20.40 ed in breve tempo sono riusciti a spegnere le fiamme. Nonostante il rapido intervento, l’incendio ha fatto comunque in tempo ad avvolgere per intero il negozio.

La valutazione delle cause che hanno provocato questo incidente è attualmente al vaglio dei tecnici dei pompieri e del funzionario di guardia. In corso San Felice sono arrivati anche alcuni agenti della polizia di stato e della polizia locale: la zona è stata infatti interdetta alla circolazione stradale, così da permettere ai soccorritori di lavorare in tutta sicurezza.