Vicenza e provincia in breve

“La salute nel piatto” in un incontro a Marostica –

La salute viene anche da una sana alimentazione. E’ questo il concetto alla base della conferenza che si terrà a Marostica giovedì 31 gennaio, alle 20, nella sala polifunzionale di Palazzo Baggio. Relatore il dottor Paolo Bellingeri, medico chirurgo, specialista in nutrizione, dietetica clinica e cure palliative e in servizio all’ospedale di Merano per cure palliative e medicina complementare. Bellingeri è uno dei massimi esperti di sana alimentazione a livello nazionale. “La sana alimentazione è l’accesso primo ad una vita sana, e questo diventa ancora più importante quando arrivano le avvisaglie di disturbi fisici che possono portare all’insorgenza di gravi malattie”. E’ da questa considerazione che è nata la proposta di questo approfondimento, voluto dalla Associazione oncologica San Bassiano onlus.

Ha mezzo grammo di hashish. 18enne segnalato alla Prefettura

I carabinieri di Barbarano Mossano hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti un 18enne di Albettone. I militari dell’Arma, nel corso della notte, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale in località Ponte di Barbarano, hanno fermato l’auto condotta dal giovane che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di poco più di mezzo grammo di hashish, detenuto per consumo personale. Sarà ora la Prefettura a valutare i provvedimenti a carico del giovane, tra i quali la sospensione della patente di guida e della validità per l’espatrio della carta di identità.

Tennis, Peruffo vince l’Itf di Siroki Brijeg

Giovanni Peruffo, testa di serie numero 4 del tabellone, portacolori di Tennis Comunali Vicenza, 17 anni compiuti lo scorso 18 settembre, ha vinto il “Siroki Brijeg Open 2”, torneo Itf di categoria Grade 5 conclusosi sui campi in cemento a Siroki Brijeg, in Bosnia Erzegovina. E’ stata una vera cavalcata vincente, anche se molto combattuta, per Peruffo, che in finale ha sconfitto in rimonta e al termine di un’autentica battaglia il croato Borna Devald, testa di serie n. 2, con il punteggio di 2-6 7-6(5) 7-6(3) centrando così il suo primo successo in un torneo Itf. In semifinale Peruffo aveva superato il serbo Dusan Milanovic per 7-6 6-3 e, nei quarti, il croato Grgo Dujmovic, piegato dopo due set chiusi entrambi al tie-break.

Allenamento di orienteering ad Orgiano

L’associazione Arces Ok organizza ad Orgiano un allenamento di orienteering, completamente gratuito, il 3 febbraio prossimo. Dalla mappa verranno rimossi tutti i sentieri, bisognerà quindi orientarsi solo con vegetazione e forme del terreno. Si potrà scegliere tra due percorsi: uno lungo, per i più esperti, e uno corto per chi è alle prime armi. Il programma prevede il ritrovo alle scuole medie di Orgiano, in Via Dante Alighieri 9, alle 9. Inizio dell’allenamentoè alle 9.30 per concludersi poi tra le 11.30 e le 12.