Vicenza e provincia in breve

A Vicenza “Auschwitz: la scoperta dell’inferno in terra” –

Il centro culturale italo tedesco di Vicenza ha organizzato per venerdì 25 gennaio, in collaborazione con la Circoscrizione 3, una serata aperta a tutti, in occasione della Giornata della memoria, dal titolo Auschwitz: la scoperta dell’inferno in terra. “Costruito a tempo di record nel 1940, Auschwitz evolve in pochi anni da campo di concentramento e di lavoro a campo di sterminio, soprattutto di ebrei ma anche di zingari, prigionieri di guerra, dissidenti, omosessuali. Il 27 gennaio del 1945 vi entrarono le truppe dell’Armata Rossa liberando i sopravvissuti e rivelando per la prima volta al mondo l’orrore dell’olocausto, che l’Assemblea generale delle Nazioni unite ha deciso, a partire dal 2005, di commemorare ogni anno proprio in questa data”. L’incontro, con inizio alle 20.30, sarà ospitato dal salone di Villa Tacchi in Viale della Pace e aprirà il ciclo di appuntamenti “Il piacere di leggere e ascoltare”. Partendo dal libro di Frediano Sessi, Auschwitz 1940-1945, Annette Neises parlerà delle origini del lager e della vita al suo interno durante la sua attività, lasciando, tramite la lettura e interpretazione di Adriano Marcolini, la parola anche ad alcuni autori che hanno narrato dell’esperienza loro o di altri sopravvissuti, come Primo Levi.

Schio, conferenza e film per la Giornata della memoria

In occasione della Giornata della memoria, il Comune di Schio ricorda lo sterminio del popolo ebraico con alcune iniziative: sabato 26 gennaio, alle ore 17.30 nella sala degli affreschi di Palazzo Toaldi Capra, la Società Filosofica Italiana propone un incontro, ad ingresso libero, con Michele Di Cintio dal titolo “La banalità del male: l’attualità del pensiero di Hannah Arendt”; il cineforum Alto Vicentino propone invece, alle 21 di sabato 26 e alle 16, 18.30 e 21 di domenica 27, al cinema Pasubio, la proiezione del film “La Douleur”, di Emmanuel Finkiel.

Giornata della memoria a Marostica

In occasione della Giornata della memoria, i Comuni di Marostica, Mason, Molvena, Nove, Pianezze e Schiavon promuovono un evento in commemorazione delle vittime dell’olocausto, quest’anno intitolato “Fratelli maggiori di fede”. Sabato 26 gennaio, dalle 10.30 alle 12.50, l’aula magna dell’istituto comprensivo di Marostica, in un incontro aperto alla cittadinanza, ospiterà i saluti dell’autorità, la relazione dello storico Paolo Tagini, autore del libro “Le poche cose. Gli ebrei internati nella provincia di Vicenza (1941-1945)” e gli interventi degli studenti, per dare voce a quanto compreso e discusso nel corso dell’anno scolastico dalle classi terze.

Incontro “spaziale” per gli studenti di Arzignano

Nella mattinata di sabato 26 gennaio i ragazzi delle classi terza della scuola secondaria di primo grado e degli istituti superiori di Arzignano avranno l’opportunità di incontrare Anilkumar Dave, responsabile dell’Unità innovazione e trasferimento delle tecnologie presso l’Agenzia spaziale italiana e membro del comitato di sorveglianza Space economy presso il Ministero dello sviluppo economico. L’incontro, dal titolo “Space is not the limit” si terrà all’auditorium Motterle di via IV Martiri.

Ad Arzignano la mostra di pittura di Giambattista Clementi

Da lunedì prossimo, 28 gennaio, e fino a mercoledì 27 febbraio, la biblioteca civica di Arzignano ospiterà “Dentro il paesaggio”, una mostra di Giambattista Clementi, pittore autodidatta, di tradizione figurativa, ha partecipato a numerose manifestazioni e concorsi artistici a livello nazionale, ottenendo grande consenso di pubblico e critica.