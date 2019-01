Vicenza e provincia in breve

Santorso, nuova tenda da campo per la Protezione civile –

Un nuovo finanziamento è in arrivo per il Comune di Santorso: dopo quello per il restauro di un antico ritratto di Alessandro Rossi, è stato infatti assegnato un altro contributo per il potenziamento del gruppo della locale Protezione civile. La partecipazione ad un bando regionale ha permesso di acquisire poco meno di 4500 euro, con i quali si potrà acquistare una tenda da campo attrezzata, in grado di ospitare fino a dieci persone, in caso di emergenze.

Barbarano Mossano, 28enne segnalato alla Prefettura

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 28 anni, residente a Sossano. I militari erano impegnati in un controllo del territorio quando hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava il giovane. Il 28enne è stato perquisito e trovato in possesso di 1,02 grammi di marijuana, detenuta per consumo personale. Spetterà ora alla Prefettura valutare i provvedimenti a carico del ragazzo, tra i quali la sospensione della patente di guida e della validità all’espatrio della carta di identità.

Sovizzo, modifiche alla viabilità per lavori

L’amministrazione comunale di Sovizzo ha affidato i lavori di completamento dei marciapiedi di via Marconi e via Risorgimento. Lo scopo di questo intervento è quello di aumentare la sicurezza per I cittadini, nella circolazione pedonale di queste due importanti arterie di comunicazione del paese. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere, nelle vie o nei tratti interessati dai lavori (via Marconi, via Roma e via Risorgimento) sono state predisposte alcune modifiche alla circolazione stradale: il restringimento della carreggiata, l’istituzione di senso unico alternato di marcia con l’uso di movieri o semaforo, divieto di sosta e di fermata. Questo fino al 22 aprile, dalle 7.30 alle 18.30 (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi).

Thiene, si chiude la rassegna “Storie di montagna”

Ultimo appuntamento, il 26 gennaio a Thiene, con la rassegna ad ingresso libero “Storie di montagna, natura e uomini“, organizzata dall’assessorato alla biblioteca civica. Sabato, alle 17, nella sala riunioni di Palazzo Cornaggia, in via Francesco Corradini, a Thiene, Matteo Melchiorre terrà un incontro dal titolo “La via di Schenèr: un’esplorazione storica nelle Alpi”, in un confronto con il Andrea Savio. Ai presenti sarà raccontata la vita plurisecolare di due comunità: la città di Feltre, sotto, e gli abitanti del Primiero, sopra: uniti e separati da un passo, lo Schenèr (descritto, a seconda di chi lo attraversava, come gola stupenda o orrido abisso fin dal Medioevo) che è sempre stato confine e transito insieme, luogo fortificato e cordone ombelicale. Nel corso dell’incontro si parlerà anche del nuovo libro dell’autore, Storia di alberi e della loro terra.