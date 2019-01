Vicenza e provincia in breve

Al via il ciclo di conferenze “Bassano sicura” –

Si parlerà di sicurezza partecipata, di collaborazione sulla sicurezza urbana e sul decoro, di controllo di vicinato, di prevenzione delle truffe e dei reati predatori, ma anche di legalità fiscale e codice della strada nel corso dei 5 incontri di “Bassano sicura”, un ciclo di conferenze aperto a tutta la cittadinanza e ospitato nella sala Domenico Tolio di via Jacopo da Ponte, a Bassano del Grappa. Il primo appuntamento è in programma proprio questa sera alle 20.45. il capitano Adriano Fabio Castellari, comandante della compagnia bassanese dei carabinieri parlerà delle truffe, di come prevenirle e del contrasto ai reati predatori.

Incontro con l’alpinista Anna Torretta a Vicenza

Venerdì 25 gennaio, la sala del cinema patronato Leone XIII di Vicenza ospiterà una serata con l’alpinista Anna Torretta, pluricampionessa italiana di arrampicata su ghiaccio nonché prima donna a lavorare per la “Società delle guide di Courmayeur”. Modera l’incontro, che inizierà alle 22, la giornalista e storica dell’arte Melania Lunazzi. La Società alpinisti vicentini, che organizza l’evento, vuole promuovere l’alpinismo e l’esplorazione femminile e, per insegnare alle donne ad essere sempre prime di cordata, ha fissato, per sabato 26 gennaio la prima lezione di arrampicata su ghiaccio con la Torretta per le socie Sav.

Vicenza, laboratorio gratuito sul curriculum vitae

È riservato a disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità, iscritti a “ Cercando il lavoro” www.cercandoillavoro.it e residenti nei 22 Comuni aderenti al progetto, il laboratorio gratuito sul curriculum che si terrà in 7 mattinate, dalle 9 alle 13, da martedì 29 gennaio a lunedì 18 febbraio, per un totale di 28 ore. Obiettivo del percorso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a far emergere la propria storia professionale attraverso uno stile personalizzato, ma attento al possibile contesto lavorativo e alle proprie competenze, lavorando sul proprio curriculum vitae. Il laboratorio si terrà in due sedi (a Vicenza, nella sala corsi di Palazzo Trissino, in corso Palladio, e a Creazzo, nella sede di Penta Formazione, in via Ponte Storto) nei seguenti giorni: 29 gennaio, 1, 7, 8, 11, 15 e 18 febbraio. Informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizioni a questo http://bit.ly/LaboratorioCV link.

Vicenza, roggia Caveggiara più sicura dopo i lavori

Più sicurezza dal punto di vista idraulico, a Vicenza, dopo la pulizia e la ma nutazione che hanno interessato la roggia Caveggiara. I lavori Caveggiara sono stati effettuati in due momenti. Nella prima fase sono stati eseguiti l’espurgo del fondo, per una lunghezza complessiva di 200 m, il disboscamento e decespugliamento di entrambe le sponde, con abbattimento di 35 piante di medio alto fusto, che ostacolavano il regolare deflusso dell’acqua. Inoltre, lungo la sponda sinistra, è stata realizzata, per 250 metri, una palificata con riempimento in ghiaione. Nella seconda fase dell’intervento di manutenzione, la Roggia Caveggiara è stata interessata dall’espurgo del fondo per una lunghezza complessiva di più di tre chilometri, con abbattimento di 25 alberi di presenti nell’alveo.

Schio, nuove bacheche informative in centro

Si è conclusa nei giorni scorsi la posa di nuove bacheche informative (di color marrone goffrato, con chiusura ad ante di vetro temperato) per eventi e manifestazioni, nel centro storico di Schio. Le strutture, destinate all’esposizione di locandine e manifesti, sono simili a quella già installata di fronte a palazzo Fogazzaro e sono andate a sostituire e ad integrare i vecchi pannelli dotati di contrappesi in cemento. Due bacheche di doppio formato sono state installate una in piazza Almerico e l’altra in piazza Falcone e Borsellino; due, bifacciali, hanno trovato posto in piazza Conte e in via Pasubio e, per finire, altre due bacheche sono state posizionate nella galleria Conte.