Vicenza e provincia in breve

Il sindaco Rucco oggi a Vicenzaoro –

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco questa mattina si è recato a Vicenzaoro January, visitando, come previsto da tempo, gli stand delle eccellenze orafe vicentine. Rucco ha anche aperto i lavori del convegno “Jewelry technology forum”, organizzato da Ieg e Legor Group Spa, sull’innovazione tecnologica in campo orafo, tematica determinante per lo sviluppo e la crescita delle aziende. Questa sera, infine, il sindaco sarà al teatro comunale, al concerto di beneficienza per il boschi dell’Altopiano che chiude i tre giorni di eventi di Vioff Golden Wood Edition, il Fuori fiera che promuove la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro.

Zaia con la comunità ebraica per il Giorno della memoria

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parteciperà domani, lunedì 21 gennaio, alle 12.30, a Venezia, in Campo del Ghetto Nuovo, insieme alla comunità ebraica, alla celebrazione del “Giorno della Memoria”.

Due ragazzi segnalati per uso di marijuana. Ritirate anche le patenti

Due ragazzi segnalati, a Longare, come assuntori di sostanze stupefacenti dai carabinieri, nella serata del 17 gennaio, in un parco pubblico, in via Istria. I militari hanno fatto un controllo occasionale su una comitiva di quattro giovani, tra i quali un minorenne, residenti a Longare e Vicenza. Nel corso delle verifiche, estese anche ai veicoli dei ragazzi, i carabinieri hanno trovato due confezioni in plastica contenenti in tutto poco meno di due grammi e mezzo di marijuana. Un 20enne residente di Vicenza e un 18enne di Longare sono stati quindi segnalati alla Prefettura, e per entrambi è scattato il ritiro della patente.