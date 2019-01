Vicenza e provincia in breve

Lunedì mattina chiuso il Ponte degli Alpini –

Il ponte degli Alpini di Bassano del Grappa sarà chiuso al transito dalle ore 8.30 alle ore 13 di lunedì 21 gennaio. Questo per consentire l’esecuzione di un rilievo laser scanner, propedeutico all’avvio della fase di sollevamento del ponte stesso, per il recupero dei cedimenti e il restauro delle stilate 1 e 2.

Vicenza, la Costituzione donata ai neo maggiorenni

Una copia della Costituzione italiana ad ogni neo maggiorenne. E’ l’iniziativa approvata in questi giorni dalla giunta comunale di Vicenza. “Con questo gesto di attenzione nei confronti dei diciottenni, per i quali si apre la stagione della partecipazione attiva alla vita sociale e politica della comunità – ha commentato la promotrice dell’iniziativa, l’assessore alla trasparenza Isabella Dotto – vogliamo diffondere tra i giovani la conoscenza del testo fondamentale del nostro ordinamento che contiene i principi, i diritti e le regole della convivenza sociale e democratica che tutti devono rispettare e conoscere”. Il progetto prevede l’invio a domicilio della Costituzione ai 1057 cittadini che hanno compiuto 18 anni nel 2018 e a tutti coloro che li compiranno d’ora in avanti.

La Traviata chiude la stagione lirica di Thiene

La stagione lirica thienese si chiude, domenica 20 gennaio, con la Traviata. Lo spettacolo, in scena all’auditorium Fonato di via Carlo del Prete, propone una particolare lettura del capolavoro di Giuseppe Verdi. Attraverso un percorso teatrale di musica e parola verrà portata in scena “la vera storia della signora delle camelie” (questo il sottotitolo dello spettacolo), la cortigiana parigina Marie Duplessis, morta di tisi nel 1847 e subito entrata nel mito del teatro e della letteratura. Una “storia vera”, raccontata attraverso pagine di canto e pagine letterarie tratte dal romanzo di Alexandre Dumas figlio, che ispirò l’opera di Verdi. Interpreti dell’opera, con inizio alle 17, il soprano Sonia Peruzzo (nel ruolo di Violetta Valery), il tenore Rodrigo Trosino (Alfredo Germnont), il baritono Milo Buson (Giorgio Germont) e l’attrice Gilda Pegoraro, voce recitante nel ruolo di Marguerite Gautier. Interventi e accompagnamenti pianistici Antonio Camponogara, drammaturgia e narrazione scenica di Daniele Nuovo.

Allenamento gratuito di orienteering ad Alonte

L’associazione sportiva Arces Ok organizza per domenica 20 gennaio, ad Alonte, un training tecnico gratuito su carta con soli sentieri o con solo reticolo strade: il primo allenamento è riservato agli under 14, mentre il secondo a chi è già esperto. Il ritrovo è fissato per le 9 alla fattoria didattica “Da Marisa”, in via Casara Roveri. L’allenamento inizierà alle 9.30 e si concluderà alle 11.30. Conclusa l’attività, c’è la possibilità di trattenersi a pranzo (piatto del giorno: ossi de mascio).

Thiene, musica tra le righe con “Safari”

Lunedì 21 gennaio, nella biblioteca civica di Thiene, si terrà il terzo incontro di “Safari – Musica tra le righe”, una rassegna ad ingresso libero pensata per approfondire le conoscenze musicali e realizzata dal Progetto giovani Thiene con Stefano Casonato, in collaborazione con Urban center Thiene e con la biblioteca. Nell’appuntamento di lunedì (inizio ore 20.30) Massimo Fagarazzi presenterà il libro sulla scena undergound vicentina degli anni Novanta dal titolo “Il tempo brucia le tappe”.Fogarazzi accompagnerà i partecipanti attraverso la scena musicale vicentina degli anni Novanta, ripercorrendo la storia delle band che ne hanno fatto parte, descrivendo la realtà musicale con recensioni, dischi, reportage di concerti e testimonianze e spingendo a riflettere anche sull’energia e sui percorsi di formazione sociale e culturale dell’adolescenza.