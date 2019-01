Vicenza e provincia in breve

Lonigo, due denunce per truffa in concorso –

Ieri, martedì 15 gennaio, i carabinieri della Stazione di Lonigo hanno denunciato, con l’accusa di truffa in concorso, un uomo di 43 anni residente a Matelica in provincia di Macerata e un 49enne residente a Cormano in provincia di Milano. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, nell’agosto del 2018, i due avrebbero pubblicizzato su un sito internet specializzato la possibilità di affitto di un appartamento a Monaco di Baviera. Interessato alla locazione un ragazzo di 23 anni residente a Sarego ha effettuato un bonifico di 700 euro a favore di un conto corrente intestato ai due i quali, nel frattempo, si erano resi irreperibili a ogni richiesta di chiarimento.

Vicenza, per assemblea alcuni sportelli chiudono in anticipo

Domani, giovedì 17 gennaio, gli sportelli dei Centri servizi sociali territoriali di Vicenza chiuderanno alle 11 per consentire al personale di partecipare a un’assemblea sindacale. Riapriranno regolarmente nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.

Schio, visite guidate al Faber Box

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per le visite guidate al Faber Box, struttura a servizio del Campus e destinata a ospitare attività di formazione per giovani e adulti, con spazi dedicati allo studio, ai temi del lavoro, all’innovazione, che si trova in via Tito Livio a Schio. Le visite disponibili sono per i giorni di lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, con inizio alle 18.30. Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail dell’assessore ai giovani, Barbara Corzato (barbara.corzato@comune.schio.vi.it), che condurrà la visita.

Thiene, continua la rassegna “Storie di montagna”

Prosegue, a Thiene, la rassegna “Storie di montagna, natura e uomini“. Sabato 19 gennaio la sala riunioni della biblioteca civica ospiterà la presentazione del libro “Alberi sapienti, antiche foreste: come guardare, ascoltare e avere cura del bosco”, di Daniele Zovi. “Siamo abituati a guardare le piante che ci circondano con indifferenza. Lo sviluppo delle città ci ha portato ad allontanarci dalla natura: non conosciamo più i nomi degli alberi, lo stato di salute, l’età e la loro storia. Recuperare un legame con essi, imparare a conoscerli e amarli, tuttavia può essere un modo per ritrovare noi stessi, mettendoci in contatto con le nostre radici”. Zovi, nominato nel 2017 generale di brigata del Comando carabinieri-forestale del Veneto, è uno dei maggiori esperti in materia di animali selvatici. L’incontro, ad ingresso libero, inizierà alle 17.

Montecchio si candida ad organizzare i Mondiali di pattinaggio

Alle 17 di sabato 19 gennaio la sala civica Corte delle filande, di Montecchio Maggiore, ospiterà un importante appuntamento per l’Asd Pattinaggio Alte Ceccato Club e per la città. Saranno infatti presentate la squadra di pattinaggio corsa della stagione 2019 e la candidatura all’organizzazione a Montecchio Maggiore del Campionato del mondo 2020 di pattinaggio corsa.

Santorso, restauro per il dipinto di Alessandro Rossi

Il Comune di Santorso è stato ammesso al finanziamento per il restauro di un dipinto di Alessandro Rossi. Nel bicentenario della nascita dell’imprenditore scledense, l’amministrazione comunale di Santorso si è posta l’obiettivo di ricordare la sua figura con una serie di iniziative. Tra queste anche il progetto di restauro di un suo antico ritratto, donato al Comune da un privato cittadino, così da restituirlo alla pubblica fruibilità. L’incarico per il recupero del dipinto, da eseguire nei prossimi mesi, sarà affidato ad Aurelia Rampo, che seguirà le indicazioni della soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. L’importo dell’intervento è di circa 3.400 euro, dei quali 2089 euro concessi dalla Regione. La restante parte sarà a carico del Comune.