Vicenza e provincia in breve

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Stefano Fracasso, interviene in merito al maxi scontro di ieri, lungo la strada statale 47. “L’incidente sulla Valsugana ripropone il tema della messa in sicurezza di questa via di collegamento con il Trentino. Il ghiaccio ci ha messo del suo, ma la Valsugana attende da troppo tempo un intervento di adeguamento a nord e a sud del confine tra le due regioni. Questa arteria deve avere la priorità negli investimenti anche rispetto alla Valdastico Nord. Qui abbiamo centri urbani, traffico pesante, pendolari: una mobilità mista più vulnerabile di altre”.

Arzignano, modifiche alla viabilità per lavori

Riprendono domani, mercoledì 16 gennaio, ad Arzignano, i lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione da parte di Acque del Chiampo, in via Poiaracca nella frazione di San Bortolo.Per questo è prevista la modifica della viabilità in Via Poiaracca in prossimità dell’incrocio con via Don L. Coffele e via della Radura, mediante restringimento della carreggiata ed istituzione di un senso unico alternato regolato a vista. Le modifiche saranno in vigore dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 nel periodo compreso tra mercoledì 16 gennaio e venerdì primo febbraio.

Parcheggiatori abusivi e accattonaggio, i controlli a Vicenza

Continua, da parte della polizia locale di Vicenza, il lavoro di contrasto ai fenomeni dei parcheggiatori abusivi e dell’accattonaggio molesto nelle aree di sosta della città. I controlli eseguiti, venerdì 11 gennaio, dalle pattuglie antidegrado hanno portato ad identificare e a sanzionare sei persone. Nello specifico, un nigeriano, già noto agli agenti, è stato sorpreso esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via Rodolfi: per lui sono scattate la sanzione e la segnalazione alla questura per l’adozione del provvedimento di allontanamento. Sono stati inoltre multati per accattonaggio quattro romeni (uno a Monte Berico, due al parcheggio Fogazzaro e uno al parcheggio Canove), e un indiano, al parcheggio Matteotti. Per finire, nella serata di domenica 14, una pattuglia ha notato due persone in atteggiamento sospetto nei pressi di via Allende. Alla vista degli agenti i due sono scappati, facendo perdere le loro tracce, ma abbandonando sul posto un involucro di cellophane contenente 15 grammi di marijuana.

A Thiene l’evento “Promuovere la resilienza della comunità”

In programma sabato 26 gennaio, dalle 9.30 alle 19, negli spazi interni del centro commerciale di Thiene, l’evento “Promuovere la resilienza della comunità”, organizzato dal gruppo comunale Volontari di Protezione civile di Thiene, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della direzione del centro commerciale Carrefour. Scopo dell’evento è quello di far conoscere, attraverso immagini, opuscoli e dimostrazioni pratiche, come il sistema di Protezione civile, del quale il volontariato è una componente essenziale, si attiva per fornire ai cittadini gli strumenti e le informazioni per affrontare gli stati di emergenza e come superarli (resilienza). Bambini e ragazzi avranno uno spazio a loro dedicato con “Imparo giocando. Il terremoto”. A tutti i “piccoli volontari” saranno consegnati gadget e attestati di partecipazione. In un’area esterna saranno simulate situazioni di emergenza.