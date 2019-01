Vicenza e provincia in breve

Schio, viabilità modificata per lavori –



Modifiche alla circolazione stradale, a Schio, per i lavori di realizzazione di un muro di sostegno su via Giovanni Battista Conte, presso l’ex Asilo Rossi. Le modifiche, illustrate nel dettaglio nell’immagine qui a fianco, entreranno in vigore martedì 15 gennaio e rimarranno operative fino a giovedì 17 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20.

Vicenza, il nuovo Questore incontra il sindaco

Nella mattinata di oggi, lunedì 14 gennaio, Bruno Failla, al suo primo giorno come nuovo questore di Vicenza, ha fatto visita al sindaco Francesco Rucco, che lo ha ricevuto nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino.

Schio, apre lo Schio campus Cafè&Bistrot

Ha aperto oggi al piano terra del Faber Box in Via Tito Livio, “Schio campus cafè & bistrot”, un servizio bar – caffetteria per studenti e insegnanti del Campus, ma anche per tutti i cittadini a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 7 alle 14. Il servizio ristorazione sarà invece operativo dal 4 febbraio. A circa un mese dall’inaugurazione, il Faber Box si arricchisce così di un nuovo servizio, che amplia le proposte già operative: lo spazio studio, ad esempio, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 18, ed è aperto a tutti gli studenti del Campus, residenti a Schio e non.

Montecchio, torna l’appuntamento con la “Notte al Museo”.

Dalle 20 di sabato 26 gennaio, al Museo Zannato di Montecchio Maggiore, torna l’appuntamento con “Notte al Museo”, una attività serale per bambini dai 7 agli 11 anni. I partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro al buio, alla scoperta dei reperti e dei tesori del Museo di scienze naturali e di archeologia. Al termine dell’attività sono in programma letture della buonanotte e poi tutti a nanna… forse! L’evento si concluderà domenica 27 gennaio alle 8.30. La quota di partecipazione è di 25 euro. Per prenotare l’attività si può telefonare al numero 0445-1716489 o scrivere una e-mail a museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it.