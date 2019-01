Vicenza e provincia in breve

Strada Pian delle Maddalene chiusa per un anno –

Da lunedì 14 gennaio strada Pian delle Maddalene sarà chiusa per un anno, nel tratto compreso tra il civico 31 e il confine comunale. La chiusura si rende necessaria per consentire la realizzazione di un sottopasso stradale nell’ambito del cantiere della variante alla strada Pasubio che, denominata “Primo stralcio – primo tronco del completamento della tangenziale di Vicenza”, sarà un’arteria di 5,3 chilometri tra i Comuni di Vicenza e di Costabissara. La circolazione sarà consentita a pedoni e frontisti, compatibilmente con le esigenze del cantiere. Come alternativa a strada Pian delle Maddalene sarà percorribile strada Ambrosini.

Schio, modifiche alla viabilità per lavori

A Schio, per consentire l’esecuzione dei lavori di potenziamento della rete gas metano e acquedotto, da lunedì 14 gennaio a venerdì 8 febbraio, la circolazione stradale in via Pio X,limitatamente al tratto stradale compreso tra le vie Roma e Mantova, e nelle rispettive strade laterali, a seconda dell’avanzamento del cantiere e delle lavorazioni, sarà regolamentata in questo modo: senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile, a seconda delle esigenze del cantiere; senso unico a seconda della corsia di marcia soggetta ai lavori per le strade laterali che intersecano via Pio X; in alternativa si potrà istituire il senso unico alternato se la distanza del cantiere dalla rispettiva intersezione lo rendesse possibile; divieto di sosta con rimozione forzata limitatamente all’area soggetta all’intervento.

Schio, finiti i lavori nelle ciclabili di via Rovereto

A Schio, nel mese di dicembre 2018, sono stati ultimati i lavori relativi alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali di via Rovereto. L’intervento complessivo ha previsto il rifacimento dei marciapiedi del tratto di via Rovereto compreso tra via Riboli e via Lungo Gogna, la realizzazione di piste ciclabili monodirezionali in entrambi i lati del tratto interessato, la razionalizzazione della sosta, il rifacimento della linea di illuminazione pubblica con posa di nuovi corpi illuminanti a led a basso consumo e alta efficienza, l’installazione di attraversamenti pedonali luminosi negli attraversamenti pedonali e l’asfaltatura completa della carreggiata stradale.

Montecchio, laboratorio con l’artista Elvezia Allari

La biblioteca civica di Montecchio Maggiore propone un laboratorio a partecipazione gratuita, con l’artista Elvezia Allari, dal titolo “Il libro d’artista. Libri ri-fioriti, libri dipinti”. Il corso è in programma lunedì 14 e lunedì 21 gennaio dalle 19 alle 22. I partecipanti dovranno a portare con loro un vecchio libro, ritagli di stoffa, carta colorata, rafia, nastri, passamanerie, vecchi bottoni, vecchie collane e perline, piccole pietre e conchiglie, immagini, fotografie, pastelli, matite, pennarelli, penne colorate e soprattutto tanta fantasia. Questo materiale servirà per creare il proprio giardino interiore: un giardino sognato, un giardino profumato, un giardino da regalare, un giardino che diventa un libro dipinto. Il corso è gratuito, ma è necessario iscriversi, entro il 12 gennaio. Per informazioni e iscrizioni si può contattare la biblioteca civica di Montecchio (0444 698874; email: biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it).