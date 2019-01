Vicenza e provincia in breve

Meteo, ancora vento forte in Veneto –

In riferimento alla situazione meteo attesa sul territorio regionale, che prevede tra oggi pomeriggio e domani, giovedì 10 gennaio, venti tesi o forti in quota da Nord, con raffiche di Foehn nelle valli, localmente possibili anche sulla pedemontana centro-occidentale, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione ha dichiarato, fino alle 8 di venerdì 11 gennaio, lo stato di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane del territorio.

Vicenza, si commemora il partigiano Dino Carta

Sabato 12 gennaio una cerimonia ricorderà l’uccisione del partigiano Dino Carta, avvenuta nel 1945 in via Ottone Calderari, e riaffermerà il proposito della Città di Vicenza, decorata con due medaglie d’oro al valor militare per il contributo dato all’Unità d’Italia nel 1848 e nella guerra di Liberazione 1943/1945, di voler operare in difesa della Carta costituzionale, dei valori della Resistenza, per la pace e per il progresso civile e sociale. La commemorazione, organizzata dal comitato provinciale di Vicenza dell’associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) in collaborazione con il Comune, si terrà alle 11.15 davanti alla lapide a lui intitolata. La cerimonia, alla quale sono invitate le associazioni, le scuole e la cittadinanza, prevede la deposizione di una corona d’alloro alla lapide, cui seguiranno il saluto dell’assessore alla formazione, Cristina Tolio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e l’orazione di Valter Fabris, dirigente Anpi Vicenza.

Schio, l’istituto Zanella aderisce alla Notte del liceo classico

Il liceo Zanella di Schio, assieme ad altri 430 istituiti in Italia, aderisce alla quinta edizione de “La notte nazionale del liceo classico”, in programma venerdì 11 gennaio, dalle 20 alle 24. L’evento, nato da un’idea del professor Rocco Schembra del Liceo Gulli e Pennisi di Acireale e riconosciuto dal Miur, ha il fine di promuovere e valorizzare la formazione classica, con una serata di dibattito e confronto culturale. Sarà anche un’occasione per conoscere il liceo classico e le sue risposte alle sfide del presente e del futuro. A Schio, dopo gli interventi della dirigente scolastica, Susanna Busolo, e della professoressa Menditto, sarà ospite Luca Fezzi, professore di Storia romana presso l’Università degli Studi di Padova, che terrà una lezione sul tema della falsificazione nella lotta politica a Roma, seguito dalle presentazioni di ex allievi dello Zanella. La serata, cui parteciperanno anche il coro e l’orchestra d’istituto, prevederà numerose letture e azioni a cura degli alunni del Liceo e si concluderà con un brindisi offerto dal comitato genitori.

Maddalene, via Rolle diventa a senso unico

Nei prossimi giorni via Rolle, nel tratto di strada attorno al campo da calcio di Maddalene e relativa appendice laterale, diventerà a senso unico. Questa definitiva modifica alla circolazione, illustrata ai residenti in occasione di un’assemblea pubblica, ha la finalità di disciplinare la sosta, ricavando nuovi stalli in una zona a forte domanda di parcheggio in occasione di eventi sportivi. Rimarranno invece a doppio senso di circolazione i due tratti di via Rolle verso strada Pasubio e verso strada di Maddalene. La modifica sarà operativa dopo la posa della segnaletica verticale ed il tracciamento di quella orizzontale.

A Santorso si monitora la qualità dell’aria

Per sette settimane una centralina mobile di Arpav, posizionata in via della Libertà, a Santorso, controllerà la qualità dell’aria nel territorio comunale, attraverso la rilevazione delle concentrazioni dei principali inquinanti dell’atmosfera. I parametri oggetto di misura sono ossidi di azoto totali, monossido di azoto, biossido di azoto, ozono, benzene, toluene, xileni, polveri sottili (pm10) e idrocarburi policiclici aromatici.

Zugliano, domani il cimitero resta chiuso

Domani, giovedì 10 gennaio, il cimitero di Zugliano rimarrà chiuso dalle 7, fino al termine delle operazioni di estumulazione programmate.