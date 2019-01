Vicenza e provincia in breve

Vicenza, ufficio oggetti rinvenuti di nuovo a Palazzo Trissino –

Nell’ambito dei trasferimenti degli uffici del Comune di Vicenza da viale Torino, da mercoledì, il 9 gennaio, l’ufficio oggetti rinvenuti rientrerà a Palazzo Trissino, in corso Palladio, e sarà aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 10 alle 12.

Primo giorno di scuola, oggi, nella nuova scuola Rigotti di Malo, inaugurata lo scorso ottobre e operativa proprio da questa mattina. “Non so chi fosse più emozionato tra me e i bambini – ha commentato il sindaco, Paola Lain – perché vederli entrare in questo nuovo plesso scolastico, sapere che sono in totale sicurezza, anche dal punto di vista antisismico e che potranno studiare in un edificio moderno e attrezzato alle nuove esigenze dell’insegnamento è fin qui la soddisfazione più grande del mio mandato”. Il trasloco del materiale didattico dal patronato San Gaetano e dalla scuola Ciscato al nuovo istituto è stato possibile anche grazie alla collaborazione del comitato genitori.

Si parlerà di dislessia, il 14 gennaio, nell’aula magna della scuola primaria Fogazzaro, in corso Mazzini ad Arzignano. Filippo Barbera, insegnante specializzato in psicopatologia dell’apprendimento e nel metodo Montessori, parlerà di sviluppo di competenze compensative attraverso una proposta didattica semplice, intuitiva ed inclusiva, di competenze di studio negli allievi della scuola primaria e secondaria e delle potenzialità didattiche offerte dal software Project 4s. Alle 16.30 è fissato un incontro per i docenti dell’istituto comprensivo 1 Arzignano, mentre alle 18.00 l’opportunità di conoscere e approfondire la conoscenza dei disturbi specifici di apprendimento sarà rivolta a tutti i genitori.