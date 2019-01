Vicenza e provincia in breve

Meteo, ancora stato di attenzione per vento forte –

Situazione meteo in Veneto ancora all’insegna del freddo e del vento. Sono infatti previsti per sabato e domenica venti forti settentrionali in quota, con possibili raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana. Per questo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte, sulle zone montane e pedemontane del territorio, per le giornate del 5 e 6 gennaio, da riconfigurare, a livello locale, in preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.

Mostra fotografica di Beppe Fornasa alla biblioteca di Arzignano

Si intitola “MuraleX” la mostra fotografica di Beppe Fornasa, visitabile alla Biblioteca civica di Arzignano dal 7 al 27 gennaio. L’autore, che sarà presente alla mostra ogni sabato mattina, vive e lavora a Valdagno. Si occupa di fotografia praticamente da sempre. La sua esperienza artistica si è formata a contatto con il mondo della pittura, dell’astrattismo in modo particolare. Questo lo ha fatto riflettere sulla interiorità di ciò che fotografava.