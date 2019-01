Vicenza e provincia in breve

Vicenza, fine anno con il botto per il Teatro Olimpico –

Ultimo dell’anno “con il botto” per Vicenza. Il 31 dicembre, infatti, la città è stata presa d’assalto da migliaia di vicentini e turisti che fin dal mattino hanno affollato le piazze, i mercatini e visitato monumenti, mostre e musei della città. Per l’accesso al teatro Olimpico e ai siti museali partner sono stati venduti 509 biglietti per un incasso pari a 5.743 euro. “Un risultato notevole – ha commentato il sindaco e assessore alla cultura, Francesco Rucco – che conferma le potenzialità dei nostri splendidi monumenti. Lunedì il cuore della nostra città è stato il punto di attrazione per migliaia di famiglie di vicentini e di turisti che vi sono rimasti dal mattino fino a tarda ora, per festeggiare tutti insieme in piazza dei Signori l’arrivo del nuovo anno. Un colpo d’occhio eccezionale da cui ripartire per rilanciare la nostra città”.

Curling con pignatte di minestrone a Marostica

Si chiude con la tradizionale gara di curling con pignatte di minestrone la stagione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza degli Scacchi, a Marostica. Domenica 6 gennaio, alle 15.30, le squadre formate da almeno tre partecipanti e una riserva (iscrizioni ancora aperte agli uffici della Pro Marostica) si sfideranno in una gara ad eliminazione diretta. La competizione si rifà al curling, gioco di squadra disputato sul ghiaccio con pietre di granito. La versione marosticense, però, non prevede il lancio di una “stone”. A scivolare sul ghiaccio saranno infatti pentole a pressione contenente minestrone (massimo 5 chili). Alla fine della gara, oltre alla squadra vincitrice, sarà premiato anche il miglior minestrone. In palio coppe e trofei, ma anche ricchi cesti natalizi. Iscrizioni (aperte a tutti) agli uffici di Pro Marostica: 0424 72127 – info@marosticascacchi.it.

Arzignano, festa della befana alla ludoteca

Sabato 5 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, La ludoteca comunale “GiocoUnMondo” di Arzignano, in via Cappuccini, organizza la Festa della Befana. L’evento, dedicato a bambini dai 3 agli 11 anni, prevede laboratori creativi, giochi di gruppo e letture animate. L’ingresso è gratuito, ma è necessario iscriversi contattando il numero 366 5609867.

Thiene, due nuovi corsi Valori Lavori all’Urban Center

Sono in partenza nel mese di gennaio, a Thiene, due corsi Valori Lavori, che si terranno all’Urban Center di via Roma. Il primo, intitolato “Mi Stimo!”, sarà tenuto da Giulia Lucchini ed è in programma nei mercoledì 9, 16, 23 e 30 gennaio. Il secondo, “Il cinema. Tecniche, teorie e storie della settima arte”, proposto da Mattia Beraldo, si compone di otto lezioni (il martedì, a partire dal 15 gennaio) e lunedì 14 gennaio 2019 ci sarà una serata gratuita di presentazione, dedicata ai Ritratti femminili del cinema. L’appuntamento è per le 20.30 nella sala riunioni di palazzo Cornaggia, in via Francesco Corradini.