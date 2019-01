Vicenza, Colombara: “Che succede all’Hotel Europa?”

Vicenza – A che punto sono, a Vicenza, i lavori per il nuovo Hotel Europa e per la riqualificazione di quell’area della città? Se lo chiede il consigliere comunale della lista Quartieri al centro Raffaele Colombara, in una interrogazione alla quale chiede che sia data risposta sia nell’aula consiliare che in forma scritta. Colobara ricorda che l’ex hotel Europa fu teatro, lo scorso anno, di un’azione con la quale si voleva impedire che si l’albergo trasformasse in hub per richiedenti asilo.

“Con una iniziativa popolare – scrive il consigliere comunale di opposizione -, sottoscritta da circa 1500 cittadini, si è chiesto inoltre che il luogo venisse bonificato dalle presenze irregolari che rendevano il luogo insicuro. Si è ottenuto, con questa iniziativa, che la proprietà scegliesse di andare verso la trasformazione dell’ex hotel in una nuova struttura alberghiera di qualità. Si è ottenuto inoltre che la zona venisse chiusa e transennata. Lo scorso anno sono così iniziati i lavori di pulizia e di manutenzione straordinaria”.

Colombara fa notare però che i lavori, da un po’ di tempo, vanno a rilento, e chiede quindi al sindaco perché, a sua conoscenza, il cantiere sia attualmente fermo, se la concessione, inoltre, sia stata regolarmente e definitivamente rilasciata, ed infine di “accertarsi presso la proprietà delle reali intenzioni di proseguire nell’opera di risanamento, onde evitare il rischio che il luogo torni ad essere origine di degrado per il quartiere e la città”.