Valdagno, piano neve attivo su tutte le strade

Valdagno – S0no giorni di freddo intenso, di gelate e ghiaccio sulle nostre strade e di neve in quota. Un certo disagio per quanto riguarda soprattutto le strade si è avuto nel territorio di valdagno, al quale comunque il comune ha fatto fronte con tempestività. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, è stato effettuato un intero giro con sale e ghiaino sulla rete stradale estesa, con un lavoro congiunto tra le ditte appaltatrici del servizio e i mezzi comunali.

“Un mezzo comunale – spiega una nota del Comune di Valdagno – ha trattato alcuni tronconi stradali periferici non inclusi nel piano, mentre alcuni operai appiedati hanno completato la salatura lungo i due percorsi pedonali prioritari individuati dal piano nella zona del fondovalle. Gli Alpini hanno invece curato il trattamento della pista ciclabile. Un ulteriore trattamento con sale e ghiaino verrà effettuato su tutta la viabilità prioritaria (130 chilometri) in serata, dopo le 20, quando i mezzi in circolazione saranno pochi e si potrà così garantire una migliore distribuzione del prodotto sul piano stradale”.

“In questi tre giorni – si legge ancora – sono state sparse oltre 60 tonnellate di sale. Durante la notte si è verificato anche un anomalo fenomeno di pioggia ghiacciata che ha colpito in particolare alcune zone e ritardato l’effetto del sale creando uno strato di ghiaccio che si è dissolto solo nel corso della mattinata di oggi. I tecnici comunali hanno poi verificato le segnalazioni giunte in municipio relative al mancato passaggio dei mezzi in alcune zone. Grazie al monitoraggio gps è stato possibile confermare l’avvenuto passaggio con i relativi trattamenti. Nella giornata di domani sarà attivato il servizio di pulizia dei marciapiedi anche nelle zone periferiche”.

Il Comune di valdagno ricorda inoltre ai cittadini che le segnalazioni di ogni criticità vanno fatte contattando l’Ufficio tecnico (in orario di ufficio) o il numero verde di pronto intervento comunale 800-311701, per consentirne la corretta gestione. Sempre nella giornata di domani sarà garantito il consueto mercato settimanale in centro storico. Per le vie in cui non è stato possibile completare il servizio di raccolta rifiuti, il conferimento dovrà essere fatto al prossimo giorno di raccolta previsto dal calendario, per i relativi materiali. In caso di necessità, tuttavia, è possibile conferire in via eccezionale presso l’ecocentro di Via Gasdotto (aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16.45).