Torri di Quartesolo – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Giusto ieri, infatti, abbiamo riportato la notizia di un uomo di 75 anni, Z.D. sono le sue iniziali, travolto da un’auto a Brendola e oggi dobbiamo purtroppo scrivere di un nuovo incidente.

E in questa occasione il sinistro ha avuto un esito tragico, perché la persona investita, una donna di 55 anni di Vicenza, è deceduta.

È accaduto nella tarda mattinata in via Po, a Marola, frazione del Comune di Torri di Quartesolo. La vittima è stata centrata in pieno da una vettura, è finita sul cofano e, dopo aver rotto il lunotto anteriore dell’auto, è stata sbalzata sull’asfalto.

Per la 55enne non c’è stato nulla da fare. Una volta giunti in via Po, infatti, ai soccorritori non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.