Thiene – La 39esima stagione di prosa del Teatro comunale di Thiene prosegue con “Cognate – Cena in Famiglia”, del drammaturgo francese Èric Assous, in programma martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio, con inizio alle 20.45.

In questo quinto appuntamento del cartellone thienese, ci saranno in scena sette attori, tra i quali Anna Valle, Guenda Goria, Denise Marzari e Anna Zago, che racconteranno un conflitto familiare. La regia è curata da Piergiorgio Piccoli, con la collaborazione di Aristide Genovese, e la commedia è una Produzione Teatro Degli Incamminati e Compagnia Theama Teatro.

La vicenda narra la storia di tre fratelli, che durante una cena con le rispettive consorti nella casa di campagna di uno di loro, scoprono che la moglie di quest’ultimo ha invitato anche la sua segretaria: una seducente creatura che tutti e tre hanno già avuto occasione di conoscere.

Subito crescono la diffidenza nelle mogli e la tensione nei mariti, che mascherano a stento il loro imbarazzo cadendo nel panico. Esplodono così i colpi di scena, tanto disperati per i protagonisti quanto esilaranti per il pubblico. La famiglia si sgretola tra imprevedibili meschinerie e cattiverie, per poi ricomporsi in alleanze inaspettate, che conducono al sorprendente finale.

Per l’acquisto dei biglietti si può contattare il servizio promozione eventi culturali e turistici di piazza Ferrari, negli orari di apertura al pubblico (0445-804745, teatro@comune.thiene.vi.it, cultura@comune.thiene.vi.it); lo Iat Thiene e la Pedemontana vicentina in piazzetta Rossi, dal lunedì alla domenica, dalle 9.30-12.30 e 14.30-18, (0445 804837, iat@pedemontanavicentina.com).