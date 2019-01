Thiene – Si trova attualmente ricoverato all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, in attesa di essere operato per la frattura di una gamba, il ragazzino di 11 anni investito oggi, lunedì 21 gennaio, in via Gombe, a Thiene, mentre stava andando a scuola.

Non erano ancora le 7.30 di questa mattina, quando l’11enne, assieme ai suoi familiari, si apprestava ad attraversare la strada, all’altezza delle strisce pedonali che si trovano in località Ca’ Beregane, nelle vicinanze dell’incrocio.

Un’auto si era fermata per consentire al gruppetto, composto da quattro persone, di passare dall’altro lato della carreggiata. Dietro questa vettura, però, né è giunta un’altra, una VolksWagen Golf che viaggiava in direzione del centro di Thiene, guidata da un ragazzo di 28 anni di Costabissara, che ha superato l’auto ferma, investendo uno dei pedoni.

L’11enne, che nell’impatto ha riportato la frattura della tibia e del perone di una gamba, è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza al nosocomio di Santorso, dove sarà operato. Per l’automobilista che l’ha investito, oltre al ritiro della patente, è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria.

Per i rilievi dell’incidente stradale e per la regolazione del traffico, a quell’ora del mattino e in quella zona, sempre intenso, sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest vicentino.