Thiene, in scooter contro un’auto. 17enne ferita

Thiene – Mattinata di incidenti stradali, quella di oggi, nell’alto vicentino. Poco prima del sinistro di Piovene Rocchette, anche a Thiene si è verificato uno scontro e, pure in questo caso si è registrato un ferito. Una ragazza di 17 anni che viaggiava in sella ad un motorino, che dopo gli accertamenti all’ospedale è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Teatro di questa carambola, che ha coinvolto lo scooter ed una vettura, è stata la rotatoria tra le vie Dei Quartieri, Val Cismon e Valsugana. Secondo la ricostruzione dei fatti, operata dagli agenti della polizia locale Nordest Vicentino, la minorenne avrebbe impegnato la rotatoria senza accorgersi che, dalla strada con diritto di precedenza, stava sopraggiungendo una Ford Fiesta, guidata da una 32enne di Thiene.

L’urto tra la parte anteriore del motorino, rimasto seriamente danneggiato, e la fiancata destra della vettura è stato inevitabile. Ad avere la peggio, come quasi sempre avviene in questi casi, è stata la 17enne. In seguito alle lesioni riportate, infatti, la ragazza è stata soccorsa dal personale medico del Suem e accompagnata all’ospedale di Santorso.

Per quanto riguarda l’aspetto della viabilità, considerato che in quella zona, a quell’ora (prima delle 8), il traffico è sempre sostenuto, gli agenti sul luogo dello scontro hanno richiesto l’intervento di un’altra pattuglia: la prima è stata impegnata nei rilievi dell’incidente, mentre la seconda si è dedicata a regolamentare la circolazione stradale. Concluse le operazioni di rilievo, al termine della pulizia del manto stradale da detriti e chiazze d’olio, il traffico è tornato alla normalità verso le 10.