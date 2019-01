Thiene – Ancora un pedone travolto da un’auto lungo le strade della nostra provincia. Appena ieri abbiamo riportato la notizie delle due sorelle morte, a Canove di Roana, dopo essere state travolte da una vettura e quest’oggi dobbiamo putroppo tornare sull’argomento. Questa volta l’incidente è avvenuto a Thiene, verso le 10 di oggi, venerdì 25 gennaio, e la persona investita, una donna di 85 anni, ha riportato diverse fratture alle braccia e alle gambe.

Per quanto riguarda una prima ricostruzione di quanto accaduto, operata dagli agenti della polizia locale intervenuti, l’anziana stava camminando lungo via Giovanni Munari quando, durante la fase di attraversamento della strada, da destra a sinistra, in direzione del Duomo, è stata urtata da una vettura, una Lancia Y condotta da una donna di 58 anni, residente nel thienese, che procedeva lungo la stessa strada.

In seguito all’impatto con l’utilitaria, avvenuto all’altezza del civico 29, una ventina di metri prima dell’intersezione con via San Francesco, l’85enne è rimasta ferita e riportato diverse fratture. Subito soccorsa, è stata accompagnata dal personale sanitario del Suem all’ospedale di Santorso, dove è stata ricoverata con un codice giallo. Gli agenti della polizia locale stanno svolgendo gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica di questo incidente.