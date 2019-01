“La signora delle camelie” al Comunale di Lonigo

Lonigo – La prosa è la protagonista del primo appuntamento del 2019 del Teatro Comunale di Lonigo. Martedì 8 gennaio, con inizio alle 21, Marianella Bargilli, porterà sul palco La signora delle camelie, uno spettacolo tratto dall’omonimo capolavoro della letteratura francese di Alexandre Dumas figlio; romanzo che fu d’ispirazione al compositore Giuseppe Verdi per La Traviata.

Adattamento e regia della pièce sono affidati a Matteo Tarasco. “Il romanzo di Dumas – ha spiegato Tarasco nelle note della messa in scena – è un viaggio nel profondo dell’animo umano, ove le contraddizioni più aspre si fondono, per restituire un’immagine del mondo vividamente controversa. Inscenare oggi il capolavoro della letteratura francese dell’800, che alla sua prima apparizione sconvolse l’immaginario collettivo vuole essere un tentativo di riacquistare, attraverso la fascinazione del palcoscenico, i valori della parola poetica, che crediamo oggi debba imporsi su altri linguaggi che dicono e spiegano, ma non insegnano il senso”.

Per quanto riguarda la trama, “nelle atmosfere parigine – racconta una nota di presentazione dello spettacolo – si dipana un viaggio nel profondo dell’animo umano. Una storia d’amore senza tempo: assoluta, spietata, estrema, senza margini di riscatto dove il denaro trasforma la fedeltà in infedeltà, l’amore in odio, la virtù in vizio e il vizio in virtù. Margherita Gautier è la più bella cortigiana di Parigi, conosciuta come «la signora delle camelie» per i fiori che porta con sé quando si reca a teatro e che simboleggiano la sua disponibilità al corteggiamento”.

“Il personaggio è ispirato a Marie Duplessis, figura di cortigiana divenuta contessa di Perrégaux. Il narratore della vicenda entra in possesso di un libro appartenuto alla defunta: il testo è Manon Lescaut, con una dedica sulla prima pagina da parte di un certo Armando Duval. Inizia così il racconto che nasce quando Armando, rampollo di una famiglia altolocata, conosce Margherita durante una rappresentazione teatrale e ne è subito colpito. La loro storia d’amore puro, fortemente osteggiata, si dipana appassionata tra discrezione, scandali e gelosie”.

Per informazioni e biglietti si può consultare il sito www.teatrodilonigo.it, inviare una e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrodilonigo.it, o telefonare al numero 0444 835010 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12.30 e la sera dello spettacolo dalle 19.30).