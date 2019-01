Lonigo, al Teatro Comunale in scena “I miserabili”

Lonigo – Quinto appuntamento, domani, per la stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Comunale di Lonigo. Alle 21 di giovedì 17, Franco Branciaroli porterà in scena “I miserabili”, opera in due atti tratta dall’omonimo romanzo storico dello scrittore e drammaturgo francese Victor Hugo. L’adattamento teatrale è firmato da Luca Doninelli e la regia da Franco Però.

Il testo scritto nel 1862 è un capolavoro capace di parlare a ogni epoca, che rappresenta l’umano nella sua nudità. Articolata ed avvincente è la trama, che unisce le vicissitudini storiche dell’800 francese alle riflessioni etico-morali sulla condizione degli ultimi e appunto dei miserabili nella Parigi dell’epoca.

“Nella dimensione del teatro – ha spiegato il regista, al quale si deve l’idea della pièce – il pubblico sembra sempre più attratto da operazioni legate alla narrativa. La narrativa sulla scena è un medium che permette anche di attrarre fasce non abituate a frequentare le platee, trattando argomenti dal valore universale… Naturale dunque guardare ai grandi romanzi”.

Il risultato è una sinfonia di dignità, dolore, misericordia, giustizia e redenzione. A partire dalla vicenda di Jean Valjean, interpretato da Franco Branciaroli. Da galeotto costretto ai lavori forzati per aver osato rubare un tozzo di pane, riscatta il proprio destino con una impareggiabile generosità nei confronti di vittime e carnefici, come paladino degli ultimi. In continui cambi di scena, ad aprire ed animare le pagine del romanzo, si affiancano la sventurata Fantine, la piccola Cosette, il pervicace ispettore Javert, i subdoli Thénardier, Gavroche, Eponine, Marius oltre a tutti gli altri studenti rivoltosi.

Per informazioni e biglietti si può contattare la biglietteria del teatro (0444 835010, biglietteria@teatrodilonigo.it) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e la sera dello spettacolo dalle 19.30.