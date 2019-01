Sonate di Beethoven al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – Quinta tappa del viaggio all’interno delle sonate di Beethoven, mercoledì 9 gennaio, alle 20.45, al Teatro Comunale di Vicenza. La proposta è della Società del Quartetto e ad esibirsi sarà il pianista veronese Filippo Gamba, affrontando, tra le altre, anche la Sonata op. 53 “Waldstein” e la Sonata op. 57 “Appassionata”, due capisaldi della letteratura per pianoforte che sono stati e sono nel repertorio di tutti i grandi pianisti di ieri e di oggi. Non mancherà, prima del concerto, alle 20, nel foyer del teatro, guida all’ascolto con il critico Cesare Galla.

Prima di addentrarsi nel vivo del programma Gamba eseguirà, in apertura di concerto, due piccole sonate, in Sol minore e in Sol maggiore, tratte dall’opus 49 e composte con tutta probabilità nella stagione tra 1795 e il ’96, quindi qualche anno prima di quanto dica il loro numero d’opera. Destinate, data la loro semplicità esecutiva, ai pianisti per diletto (proprio per questo l’autore non aveva intenzione di pubblicarle), furono acquistate nel 1805 da un editore viennese e da allora riscuotono molto successo fra gli studenti di pianoforte.

La serata beethoveniana entra poi nel vivo con la Sonata in Do maggiore op. 53 altrimenti nota come “Waldstein”, dal nome del dedicatario, il conte Ferdinand von Waldstein, che fu uno dei primi mecenati di Beethoven. Di carattere virtuosistico per gli arditi passaggi, è una sonata imponente e piena di forza vitale. Dopo un’altra parentesi “minore”, la breve Sonata op. 54 in Fa maggiore del 1806, il concerto si chiude sulle note dell’Appassionata, ovvero la Sonata op. 57 in Fa minore. Fra le preferite di Beethoven, questa celebre pagina è frutto di un lungo travaglio interiore e rappresenta il trionfo dell’audacia e della potenza espressiva del suo autore, che pure in quegli anni stava combattendo una dura battaglia contro l’incombente sordità.

Musicista maturo e profondo come pochi, nell'attuale panorama pianistico italiano, Filippo Gamba si è diplomato nella classe di Renzo Bonizzato al Conservatorio di Verona. Messosi in luce in importanti concorsi internazionali, viene invitato ad esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto europee, in recital e come solista a fianco di grandi orchestre. Oltre che nell'attività concertistica, Filippo Gamba è molto apprezzato anche in ambito didattico, con una cattedra alla rinomata Musik-Akademie di Basilea e seminari d'interpretazione pianistica in Europa e negli Stati Uniti.