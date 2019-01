Smog, è di nuovo allarme Pm10 a Vicenza

Vicenza – Sale l’inquinamento dell’aria nelle nostra città, ed è di nuovo allarme per le polveri sottili. Lo rende noto l’Arpav, sottolineando che, dalla scorsa settimana, i livelli di Pm10 hanno ricominciato a salire in Veneto, portandosi rapidamente ben al di sopra del limite giornaliero. A Padova e a Venezia si sono registrati sei superamenti consecutivi del valore limite giornaliero, cinque superamenti consecutivi si sono invece registrati a Verona e a Vicenza. In queste quattro città oggi è stato attivato il livello di allerta uno.

Si tratta di quello che viene identificato livello arancione, secondo quanto previsto dal nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino padano. “Questo – spiega l’amministrazione comunale vicentina – fa scattare nella nostra città le limitazioni aggiuntive alle circolazione dei veicoli, con efficacia dalle 8.30 di domenica 13 gennaio, quando tutti i cartelli stradali che ne danno comunicazione saranno stati opportunamente posizionati.

Da domenica 13 gennaio quindi, e almeno fino al nuovo bollettino Arpav previsto per lunedì 14 gennaio, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, festivi inclusi, non potranno circolare i veicoli, sia commerciali che privati, a benzina Euro 0 ed Euro 1, e i diesel fino a Euro 4. Stop anche ai i veicoli commerciali diesel fino a Euro 3 e ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi non catalizzati, immatricolati prima del 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C.

Nel dettaglio, i quartieri interessati dal blocco del traffico sono: Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona. Tutti i parcheggi di interscambio, che permettono di arrivare in centro storico utilizzando il bus navetta (Bassano, Cricoli, Quasimodo), saranno sempre accessibili anche ai veicoli interdetti alla circolazione.